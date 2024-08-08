新冠疫苗初始劑次8.19簡化滿5歲mRNA只需一針　政府供應科興疫苗10月到期

衞生防護中心因應絕大部分市民已曾感染新型肺炎，本月19日起將簡化初始劑次新冠疫苗的接種安排，不論曾否染疫的5歲或以上人士，當日起初始劑次只需接種一劑mRNA或兩劑滅活疫苗便會視作完成，比以往3劑的要求減少。至於6個月大至4歲幼童，若曾感染同樣只需一劑mRNA或兩劑滅活疫苗，否則需要按疫苗製造商建議接種2劑或3劑疫苗，以完成初始劑次。
欲接種科興者要預留足夠時間
現時本港供應的新冠滅活疫苗為科興「克爾來福」疫苗，該批次將於今年10月3日到期，疫苗生產商亦確認不會再生產滅活疫苗。衞生防護中心提醒，市民如欲接種滅活疫苗應及早預約，若從未接種初始劑次者便應於本月內接種首劑，以便預留最少28日的足夠時間打第二針。
今年度高風險優先人士不變
本港新型肺炎病毒仍然在社區活躍。衞生防護中心表示，大約每隔4至6個月活躍升度便會出現升浪，最新整體活躍程度已經自6月起持續上升。最新監測數據顯示，呼吸道樣本新型肺炎陽性比率上升至約9.07%，而污水監測的人均新冠病毒含量亦已連續兩周超過每公升40萬拷貝的水平。中心預期活躍程度有機會進一步上升，呼籲高風險優先組別人士應盡快接種新冠疫苗及適時接種加強劑。2024/25年度的高風險優先組別人士維持不變，年滿50歲或以上人士、免疫力弱人士和醫護人員等，只要接種上一劑或染疫超過6個月，便可免費接種額外加強劑。