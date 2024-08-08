新冠疫苗初始劑次8.19簡化滿5歲mRNA只需一針　政府供應科興疫苗10月到期

衞生防護中心因應絕大部分市民已曾感染新型肺炎，本月19日起將簡化初始劑次新冠疫苗的接種安排，不論曾否染疫的5歲或以上人士，當日起初始劑次只需接種一劑mRNA或兩劑滅活疫苗便會視作完成，比以往3劑的要求減少。至於6個月大至4歲幼童，若曾感染同樣只需一劑mRNA或兩劑滅活疫苗，否則需要按疫苗製造商建議接種2劑或3劑疫苗，以完成初始劑次。

欲接種科興者要預留足夠時間 現時本港供應的新冠滅活疫苗為科興「克爾來福」疫苗，該批次將於今年10月3日到期，疫苗生產商亦確認不會再生產滅活疫苗。衞生防護中心提醒，市民如欲接種滅活疫苗應及早預約，若從未接種初始劑次者便應於本月內接種首劑，以便預留最少28日的足夠時間打第二針。