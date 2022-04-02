新冠疫苗｜下周開會討論打第四針　許樹昌：年底有望解除「口罩令」

第五波疫情持續，接種新冠疫苗有效預防感染後出現重症和死亡風險，多位專家預計本年底將會有新一代能針對Omicron變種病毒的疫苗面世，惟港人此前或已須先打第四針現有疫苗。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌指，疫苗專家委員會下周將開會商議打第四針安排，期望爭取本月初會先讓長者接種，預料與第三針相距3至6個月接種。對於早前港大教授孔繁毅指市民或可於暑假在室外毋須佩戴口罩，許樹昌則認為言之尚早，但若年底有新一代疫苗供港，屆時便「有得諗」接觸「口罩令」。

許樹昌於電台節目指，不少較早開打疫苗的國家已經開始接種第四針，並指長者於去年2月至3月已可打第一針，相信接種第三針至今已相距一段時間，抗體水平已經跌至很低。他指，若長者期望有更高抗體應轉打復必泰疫苗，但科興疫苗亦有效預防重症和死亡。

若確診維持三位數可推全民檢測

對於政府今起派發的「防疫服務包」內包含20劑快速測試，許樹昌指，不要混淆派發防疫包等同進行全民快速測試或核酸檢測，並指從本地大學模型推行，確診數字最快需要本月底才回落至三位數，其後是否會再回落是關鍵，若維持三位數不下便應考慮推行全民檢測。他指，屆時可先推一輪全民快速測試，先找出部分病毒量較高的個案，待「清咗一半人」再進行全民核酸檢測。但他強調，每名確診者背後有5名密切接觸者，因此必須做好大量配套工作。