新冠疫苗｜中學校長：推針為保障學生健康 非為獲獎嘉許

開學前兩日，全港學校收到政府的信指11月需要收緊疫苗要求，達九成學生接種3針才可全日面授課，教育局又在新學年推行學校疫苗接種嘉許計劃，學生完成三針的接種比率達七成或以上可獲獎，得獎名單會上載官網，有學校認為當局向學校和家長施壓。創知中學校長黃晶榕形容，要令學生的第3針接種率達九成，挑戰很大，又指打針是為了保障健康和肩負社會責任，並非為獲獎。

黃晶榕：學生在校用膳反而更能控制防疫

黃晶榕在一個電台節目中表示，不排除個別學生擔心因未打齊針而未能參與活動，目前社會整體9成6接種率下，相信學生對接種疫苗不會排斥。惟校內仍有約兩成學生未完成接種第3針，如要按教育局要求，11月起達九成學生接種3針疫苗才能全日授課，時間上較倉促，估計目前242間能局部或全部全日面授課的學校，只有一半能符合新要求，希望當局可以將期限延後至12月或以後。而且教育局原本希望半日課堂可減低學生在校用膳的感染風險，但大部分學生上完半日課後傾向外出用膳，認為學生在校用膳反而更能控制防疫。至於教育局研究推出學校疫苗接種嘉許計劃，他認同可引起學生及家長關注，校方亦曾為鼓勵學生打針，送出口罩、書券等，會繼續從健康、社會責任方面多作解説，鼓勵學生接種。

胡豔芬：不會為學校帶來壓力

津貼小學議會主席胡豔芬則表示，教育局維持小學、幼稚園上半日課，符合預期，惟要學童達到指定的疫苗接種率才可以恢復全日課，憂短期内未必做到，建議推動到校疫苗接種服務，方便家長帶子女打針。對於教育局計劃推出學校疫苗接種嘉許計劃，她指實質獎勵較吸引，當局同時亦要加強推廣接種疫苗。

小學校長：推動低年級學生接種疫苗較困難

聖公會天水圍靈愛小學校長孔偉成在一個電台節目中表示，鼓勵學生打針的目的不是全日面授，而是希望學生有健康保障，年幼學生的家長較憂慮子女接種疫苗的風險，要推動低年級學生接種較高年級困難，相信舉辦更多專家講座有助釋除家長疑慮。對於教育局會推行學校疫苗接種嘉許計劃，孔偉成相信，不會有學校為追求嘉許而要求學生打針。

陳狄安：中學生較小學生社交需求更大

直資學校議會主席陳狄安在一個電台節目中表示，12歲至19歲學童的3針疫苗接種率只有五成多，形容要達到九成的目標尚有一段長距離，仍需要時間鼓勵他們接種。他説中學生較小學生社交需求更大，雖然較難估計屆時有多少學校能達到要求，但相信接種率比現時會有提升；而學生進入指定場所進行課外活動需要使用疫苗通行證，已有誘因推動他們打針，希望有正面作用。