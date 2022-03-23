新冠疫苗｜個別學校學生兩針接種率達九成　全數教職員打齊兩針可恢復全日面授

第五波疫情持續，政府目標於4月底中小學復課前將3至11歲兒童接種率推高至九成。教育局長楊潤雄表示，當局仍以復活節假期後、即最快於4月19日恢復面授課，並優先讓小學、國際學校及幼稚園復課，而中學將於中六文憑試核心科目進行後復課，並會以半天面授課為標準。楊潤雄公布，若個別學校全部直接僱用的教職員已完成接種兩針疫苗，加上校內超過九成學生完成接種兩針疫苗，有關學校將可恢復全日課；若個別年級兩針接種率達九成，有關年級都可恢復全日課。他又指，若個別學生完成接種兩針疫苗，校方將可安排他們於半天課外的時間進行非學術性課外活動。

研染疫DSE考生於特別考場應試

至於DSE安排，楊潤雄指，4月初將公布文憑試能否如期開考，並正探討提供特別考場供染疫學生或界定為密切接觸者的考生應試，但強調有關措施不能成為防疫漏洞。

特首林鄭月娥補充指，復課後「疫苗通行證」將繼續涵蓋所有教職員及訪客，並會要求接種兩針疫苗，政府會研究何時要求打三針。至於兒童及青少年接種率，林鄭月娥指，12至19歲青少年首針接種率為95%，形容情況理想，而第二針接種率為66%，相信稍後將逐步提升；3至11歲兒童首針接種率為58%，第二針接種率則只有11%。