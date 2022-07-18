新冠疫苗｜劉宇隆：委員會下月商討下調科興接種年齡至3歲以下

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在一個電台節目表示，委員會下月開始商討下調科興疫苗接種年齡到3歲以下。他稱，有需要讓幼童盡快接種新冠疫苗，委員會將檢視接種疫苗後的血清抵抗力及安全性。至於何時能開始為6個月大至3歲以下幼童接種，劉宇隆指需待藥廠提交數據讓政府審視，並通過緊急使用。他又說，科興使用的滅活技術歷史悠久，不擔心其安全性，即使3至11歲小童都是接種3針成人劑量。

劉宇隆認同不應再收緊社交距離措施

對於袁國勇和孔繁毅等4名港大學者建議逐漸放寬社交距離措施，以達致更好的「混合免疫」效果，劉宇隆認同不應再收緊社交距離措施，但學生每天做快測，以及污水檢測要繼續進行，以協助反映社區的感染數據。他續稱，目前要避免確診個案爆炸式上升，防止醫療系統崩潰，並要精準抗疫，鼓勵80歲以上長者、孕婦和長期病患接種疫苗。