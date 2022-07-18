新冠疫苗｜劉宇隆：委員會下月商討下調科興接種年齡至3歲以下

政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆在一個電台節目表示，委員會下月開始商討下調科興疫苗接種年齡到3歲以下。他稱，有需要讓幼童盡快接種新冠疫苗，委員會將檢視接種疫苗後的血清抵抗力及安全性。至於何時能開始為6個月大至3歲以下幼童接種，劉宇隆指需待藥廠提交數據讓政府審視，並通過緊急使用。他又說，科興使用的滅活技術歷史悠久，不擔心其安全性，即使3至11歲小童都是接種3針成人劑量。
劉宇隆認同不應再收緊社交距離措施
對於袁國勇和孔繁毅等4名港大學者建議逐漸放寬社交距離措施，以達致更好的「混合免疫」效果，劉宇隆認同不應再收緊社交距離措施，但學生每天做快測，以及污水檢測要繼續進行，以協助反映社區的感染數據。他續稱，目前要避免確診個案爆炸式上升，防止醫療系統崩潰，並要精準抗疫，鼓勵80歲以上長者、孕婦和長期病患接種疫苗。
何栢良：現時是推「混合免疫」好時機
另外，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，現時是推行「混合免疫」的好時機。他表示，年初的第五波疫情大型爆發，市民感染後3至6個月，再感染的機會減少，就算二次感染，亦會大幅度減少重症。他強調需要把握時間，推高疫苗接種率，重申減低疫情影響最可行及具可持續性的方法就是接種疫苗。何栢良又說，現時較多患者進行居家隔離，因此大廈污水檢測陽性是意料之内，認爲可以取消污水檢測和圍封強檢。