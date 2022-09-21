新冠疫苗｜劉宇隆：嬰幼童版復必泰下月有望供港 10月起或可接種

政府已收到復必泰幼童配方的新冠疫苗認可申請，政府專家顧問劉宇隆說，估計嬰幼童版復必泰下月有望供港，預計10月可以開始為兒童接種，希望年底前將3歲以下接種率推高至五成以上。

本身是兒科醫生的劉宇隆在一個電台節目表示，現時6個月大至5歲兒童打針只可選擇科興，未來可能有多一個選擇。6個月至5歲的嬰幼童版復必泰和科興一樣要接種3針，而幼童版復必泰劑量是成人版本的十分一，首兩針須相隔兩個月注射，第3針就要和第2針相隔3個月注射。

劉宇隆：已打1針科興兒童沒必要溝針

至於現時已接種1針科興的小朋友，之後可否轉打復必泰？劉宇隆說，現時沒有限制家長「溝針」，不過他認為沒有這樣的必要。劉宇隆：「我們盡量不溝針，世衛已經說了其實打3針，無論哪種疫苗都一樣好，復必泰、科興一樣那麼好，打第1針後的所謂反應最多只是發燒、針口痛，尤其科興採用滅活平台，很多數據顯示很少人發燒，不多於1%。」

瓶頸在於藥廠何時可將疫苗付運來港

劉宇隆指，聯合科學委員會及政府的專家委員會上月已開會，認同科興及復必泰兩款疫苗，均可提供低至6個月的嬰幼童接種，今次顧問專家委員會只是在法定框架下要再確認，他期望很快可完成程序，相信審批時間不會太久，「現時瓶頸不在於政府審批，而是藥廠何時可以將疫苗付運來港。我看到新聞稿好像是10月，希望年底前接種兩針的比例，在這個年齡層、3歲以下能達到五至六成我已經很開心，但這實在不容易，大家都看到最近一、兩天此年齡層接種第一針，跌至僅100至200針。」

他又說，留意到網上有人散布2歲男童因為打了一針科興、併發腦炎的不實消息，引用錯誤數據和文獻，呼籲家長不要誤信。