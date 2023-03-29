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2023-03-29 21:41:27

新冠疫苗｜委員會倡兒童夠3針毋須再打　5類高風險人士可接種多一針

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劉宇隆強調，委員會最新的建議並非強制市民接種新冠疫苗。(資料圖片／蘇文傑攝)

劉宇隆強調，委員會最新的建議並非強制市民接種新冠疫苗。(資料圖片／蘇文傑攝)

世界衞生組織調整新冠疫苗接種建議，健康的兒童及青少年或不需要打針，亦不建議一般健康成年人接種額外加強劑。本港的衞生防護中心轄下聯合科學委員會建議，大致跟隨世衞的疫苗接種建議，但容許已打三針的成年人打第四針、建議兒童打齊三劑疫苗後毋須再接種。

健康兒童青少年不容許打第四針

世衞最新指引提到，6個月至17歲大的健康兒童、青少年毋須再打針。聯合科學委員會今日(29日)召開會議，討論最新的新冠疫苗接種策略。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆向本報稱，委員會認為健康的兒童和青少年應劃一建議打三針，但不會容許他們再接種第四針。

聯合科學委員會強調，本港政府仍有充足新冠疫苗供應。(資料圖片／李睿哲攝)

聯合科學委員會強調，本港政府仍有充足新冠疫苗供應。(資料圖片／李睿哲攝)

免混淆標準劃一成三針

委員會以往建議5至11歲兒童，只需接種兩劑復必泰。他今日解釋，以往不同年齡層和群組的接種劑數有別，有意見指太複雜、「市民同記者都跟唔到」，在考慮打復必泰的心肌炎風險和距離第二針復必泰較長時間，決定劃一建議兒童及青少年打三針。

一般健康的成年人，同樣獲世衞建議毋須打第四針。劉宇隆指，有意接種的市民今年仍可去打第四針，強調政府有充足疫苗供應，「今年呢針政府包底，今年都夠針唔使擔心，市民想打一定夠」，又相信社區的新冠疫苗接種計劃短期內不會取消，笑言「香港人有開嘅嘢唔可以即刻攞走」。

委員會最新建議5至11歲兒童在接種3劑復必泰後，毋須再打新冠疫苗。(資料圖片／陳奕釗攝)

委員會最新建議5至11歲兒童在接種3劑復必泰後，毋須再打新冠疫苗。(資料圖片／陳奕釗攝)

世衞非建議市民每年接種新冠疫苗

劉宇隆強調，委員會最新建議如世衞的一樣，只是針對2023年情況，並非建議市民每年接種新冠疫苗，「世衞指引清晰，唔係等於每年都要打，講得好清楚只係2023年。」

聯合科學委員會另外建議5類高風險群組，今年可在距離上一針半年後再接種一針，包括年滿50歲市民、有長期病患的18至49歲人士、年滿6個月但有嚴重免疫缺失的人士、孕婦和在醫院、實驗室等工作的衞生工作者。

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