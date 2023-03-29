新冠疫苗｜委員會倡兒童夠3針毋須再打　5類高風險人士可接種多一針

世界衞生組織調整新冠疫苗接種建議，健康的兒童及青少年或不需要打針，亦不建議一般健康成年人接種額外加強劑。本港的衞生防護中心轄下聯合科學委員會建議，大致跟隨世衞的疫苗接種建議，但容許已打三針的成年人打第四針、建議兒童打齊三劑疫苗後毋須再接種。 健康兒童青少年不容許打第四針 世衞最新指引提到，6個月至17歲大的健康兒童、青少年毋須再打針。聯合科學委員會今日(29日)召開會議，討論最新的新冠疫苗接種策略。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆向本報稱，委員會認為健康的兒童和青少年應劃一建議打三針，但不會容許他們再接種第四針。

免混淆標準劃一成三針 委員會以往建議5至11歲兒童，只需接種兩劑復必泰。他今日解釋，以往不同年齡層和群組的接種劑數有別，有意見指太複雜、「市民同記者都跟唔到」，在考慮打復必泰的心肌炎風險和距離第二針復必泰較長時間，決定劃一建議兒童及青少年打三針。 一般健康的成年人，同樣獲世衞建議毋須打第四針。劉宇隆指，有意接種的市民今年仍可去打第四針，強調政府有充足疫苗供應，「今年呢針政府包底，今年都夠針唔使擔心，市民想打一定夠」，又相信社區的新冠疫苗接種計劃短期內不會取消，笑言「香港人有開嘅嘢唔可以即刻攞走」。