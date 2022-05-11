新冠疫苗｜安老院及殘疾人士院舍第一針整體接種率升至84%

全港約1,100間安老院及殘疾人士院舍，合適接種新冠疫苗的院友，在第三階段院舍外展接種安排下，均已獲安排外展疫苗接種，大致上達至「疫苗全覆蓋」。當局指，院舍整體第一劑疫苗接種率已由三月中的55%，上升至昨日的84%，其中安老院舍的接種率是82%，殘疾人士院舍則為89%。至於院舍第二劑及第三劑疫苗的整體接種率，則分別是56%及14%。
公務員事務局長聶德權表示，在四月初，約一成院舍院友仍拒絕接種，或因家屬反對而尚未接種新冠疫苗，現時數字已減少至5.8%。他續稱，在疫情下，長者和安老院及殘疾人士院舍的院友是最脆弱的一群，亦是最需要疫苗保護的一群，他希望每位愛護長者的市民，切切實實認清長者染疫後面對死亡的風險和疫苗的效用。
在第五波疫情爆發後，多間院舍相繼出現確診個案。為讓合適接種新冠疫苗的院友能盡快接種，政府加強院舍新冠疫苗外展接種的協調，聯繫院舍、醫護團隊及相關部門，並動員醫護界人士協助，組織了共16支外展團隊，為安老院及殘疾人士院舍院友進行健康評估及盡早接種疫苗，當中包括由私家醫生組織及衞生署等人員組成的隊伍，以及200多位到診註冊醫生，涉及的醫護人員數目超過700人。
同時，社署亦設立資料庫，把衞生署的疫苗接種紀錄、院友感染資料，以及由社署持有與院舍有關的其他資料整合，以更準確掌握院舍疫苗接種情況，便利外展隊的疫苗接種工作，以及方便評估個別院舍及業界整體出現爆疫的趨勢、風險及應對措施，築起有效的預警及監察系統。