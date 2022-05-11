新冠疫苗｜安老院及殘疾人士院舍第一針整體接種率升至84%

全港約1,100間安老院及殘疾人士院舍，合適接種新冠疫苗的院友，在第三階段院舍外展接種安排下，均已獲安排外展疫苗接種，大致上達至「疫苗全覆蓋」。當局指，院舍整體第一劑疫苗接種率已由三月中的55%，上升至昨日的84%，其中安老院舍的接種率是82%，殘疾人士院舍則為89%。至於院舍第二劑及第三劑疫苗的整體接種率，則分別是56%及14%。

公務員事務局長聶德權表示，在四月初，約一成院舍院友仍拒絕接種，或因家屬反對而尚未接種新冠疫苗，現時數字已減少至5.8%。他續稱，在疫情下，長者和安老院及殘疾人士院舍的院友是最脆弱的一群，亦是最需要疫苗保護的一群，他希望每位愛護長者的市民，切切實實認清長者染疫後面對死亡的風險和疫苗的效用。