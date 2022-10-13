新冠疫苗｜專家倡購二價疫苗作第四針　兒童復必泰接種間距維持八周

衞生防護中心轄下聯合科學委員會今日(13日)建議，政府採購二價新冠疫苗作為第四針加強劑。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌會後稱，二價疫苗與現有疫苗一樣可對付新變種病毒，並陸續有數據顯示二價疫苗所產生的抗體水平，或較初代疫苗好。

許樹昌續說，現難以預計未來哪個變異病毒株分支會成為主流，加上二價疫苗也能針對Omicron BA.4和BA.5，故建議採用二價疫苗，預計二價疫苗明年1月抵港。

曾稱引入二價疫苗「過氣」 劉宇隆：尊重建議

早前曾表明引入二價疫苗時已「過氣」的疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆，會後表示自己仍維持覺得無必要採購二價疫苗的意見，但尊重委員會建議。

聯合科學委員會又通過建議，將兒童接種首兩針復必泰疫苗的間距維持在八星期，但可按家長意願縮短至三周。劉宇隆強調，相隔八周打針可得出較高免疫力，惟只要家長知悉縮短間距會增加患心肌炎風險、產生的抗體效果較弱，就可選擇縮短接種間隔。

委員會同時建議，免疫力弱的未滿12歲兒童，可選擇接種第三針的3個月後，打第四針科興或復必泰。另外，專家重申任何人均建議首兩針接種同一款新冠疫苗，接種首針後出現嚴重副作用的人士，可在知情下考慮打另一款疫苗。就其後的劑數，市民可按個人意願「溝針」。