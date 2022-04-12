新冠疫苗｜接種計劃本年度預算90億額外撥款　用45.8億買疫苗

第五波疫情未遏，政府繼續鼓勵市民接種新冠疫苗，預防重症和死亡個案。食物及衞生局預算，疫苗接種計劃在2022/23年度需要90.839億元款項，當中逾45.8億元用作採購疫苗、近38.9億元用以推行接種計劃。

宣傳接種計劃要3,200萬元

根據食衞局提交立法會特別財委會的文件，當局預算2022/23年度接種計劃需要90.839億元額外撥款，在計及2021/22年度未定用途的30.526億元款項後，2022/23年度所需的額外撥款為60.313億元。當局同時公布撥款用途的細項，顯示採購疫苗連同相關運輸、物流和冷鏈管理，預計需要45.816億元，宣傳工作亦需花費3,200萬元。

採購疫苗(包括運輸、物流和冷鏈管理) 45.816億元 推行疫苗接種計劃(包括注射及行政費用) 38.887億元 貯存和運送 3,000萬元 物料及消耗品 3,300萬元 資訊科技平台 6,200萬元 宣傳工作 3,200萬元 應急基金(疫苗採購費用總額的10%) 4.58億元 總計 90.839億元

食衞局又稱，至今共採購1,230萬劑復必泰疫苗和850萬劑科興疫苗，總數足夠予所有合資格人口接種。不過，由於政府已與相關藥廠簽訂保密協議，故無法披露每劑疫苗的平均價格和其他相關詳情。