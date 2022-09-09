疫苗通行證｜李夏茵：家長可展示子女二維碼截圖或針紙照片

政府昨日宣布，將疫苗通行證適用年齡由12歲降至5歲，分兩階段實施，首階段要求5至11歲兒童接種至少一劑新冠疫苗，11月30日起就要打至少兩針。醫務衞生局副局長李夏茵強調，接種疫苗是保護兒童的最好方法，因為第五波疫情以來，有38名3至11歲兒童因感染出現重症，當中31人無接種過新冠疫苗，另外有8個死亡個案。

目前6.8萬名兒童一針未打

李夏茵在一個電台節目中表示，目前有6.8萬名兒童一針未打，分兩階段進行，是因為要預留時間，讓家長帶子女接種兩針疫苗，她提到如果兒童未接種過疫苗，選擇打復必泰的話，最遲需要在10月4 日接種第一針，才能趕及在11月30日接種兩針復必泰；如果選擇接種興科，最遲可以在11月1日接種第一針。她說，當局已經增加接種疫苗的名額，並會因應需要，調節服務量。

李夏茵又承認，要兒童帶「針紙」並不方便，指家長除了可以帶備兒童接種疫苗的紙本證明外；亦可向處所出示子女的「針紙」的相片；亦可以將二維碼截圖，而疫苗證明亦可放入《醫健通》應用程式，當局正研究在《安心出行》加入同樣功能。

李夏茵：家長可代子女借書及戶外活動

被問到未接種疫苗的兒童，被禁止進入公共場所或會影響身心健康，李夏茵重申，接種疫苗是全方位的保護，圖書館和體育館人流較多，如果兒童未打齊針，家長可以代子女借書，或改為帶子女到公園或海傍運動，減低受感染風險。