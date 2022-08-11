新冠疫苗｜港鐵青衣站及兒童醫院社區疫苗接種中心 下周一起可選打科興或復必泰 (附全港接種中心名單)

政府表示，港鐵青衣站社區疫苗接種中心和香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心，將由下周一(15日)起同時提供科興和復必泰疫苗的接種服務。市民可由明日(12日)上午9時起到2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約服務。此外，衞生署轄下母嬰健康院由下周一(15日)起，會為年齡介乎6個月至3歲的幼童，在接受已預約的常規服務時，同時提供科興疫苗接種服務。

設於港鐵青衣站和香港兒童醫院的接種中心以往只提供復必泰疫苗，市民即將可在這兩個地點選擇科興或復必泰疫苗。香港兒童醫院會為年齡介乎6個月至17歲的幼童和青少年接種科興疫苗，而年齡介乎5歲至11歲的兒童仍可繼續在該處接種復必泰疫苗。現場會有適當分隔和指示，區分兩款疫苗的接種區域。

免費接種疫苗渠道

社區疫苗接種中心

兒童社區疫苗接種中心

公立醫院新冠疫苗接種站

醫院管理局指定普通科門診診所

衞生署長者健康中心

衞生署指定學生健康服務中心

衞生署母嬰健康院

提供科興疫苗接種服務的私家醫生和診所

提供復必泰疫苗接種服務的私營醫護機構

疫苗到戶接種服務

6個月或以上科興疫苗接種中心

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

港鐵青衣站(8月15日起)

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心(由8月15日起只供6個月以上幼童至17歲青少年接種；不設「即日籌」)

5歲至11歲兒童復必泰疫苗接種中心(不設「即日籌」)

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心(逢星期二、四、六)

沙田香港中文大學醫院

葵涌林士德體育館

12歲或以上復必泰疫苗接種中心