新冠疫苗｜社區疫苗接種中心減至21間 平日朝10晚6開放 (附名單)

第三階段「疫苗通行證」昨日(31日)實施，不少市民正趕往接種第三針新冠疫苗，以符合相關規定。政府提醒市民，位於香港中央圖書館、九龍灣體育館、教育局九龍塘教育服務中心，以及荃灣體育館的社區疫苗接種中心，昨晚(31日)完成服務後已關閉；今日有21間社區疫苗接種中心繼續提供服務，逢周一至五朝10晚6、周六及日朝8晚8開放，除每日下午1時半至2時半關閉清潔。

21間社區疫苗接種中心名單

為3歲或以上人士提供科興

北角渣華道體育館

佐敦官涌體育館

沙田源禾路體育館

觀塘創紀之城5期

長沙灣香港紗廠

為12歲或以上人士提供復必泰

西營盤中山紀念公園體育館

旺角界限街體育館

西灣河體育館

觀塘曉光街體育館

荔枝角公園體育館

元朗體育館

葵涌林士德體育館

港鐵青衣站

沙田香港中文大學醫院(不設「即日籌」)

銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心(不設「即日籌」)

上水廣場(17樓)短期社區疫苗接種中心

銅鑼灣加路連山道短期社區疫苗接種中心(服務至6月30日)

為5歲至11歲兒童提供復必泰

九龍灣香港兒童醫院兒童社區疫苗接種中心

黃竹坑香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心

沙田香港中文大學醫院

葵涌林士德體育館

香港中文大學醫院和林士德體育館社區疫苗接種中心除了為12歲或以上人士接種復必泰疫苗外，亦會為五歲至11歲兒童接種適當劑量的復必泰疫苗。除社區疫苗接種中心外，其他免費接種新冠疫苗途徑包括公立醫院新冠疫苗接種站、醫院管理局的指定普通科門診診所、衞生署長者健康中心，以及提供科興疫苗的私家醫生和診所和提供復必泰疫苗的私營醫護機構服務地點等。