新冠疫苗｜稱第4針保護力短 劉宇隆：60歲長者及長期病患者仍需打

政府早前公布，有高暴露風險或有個人需要的18至59歲人士可以考慮接種第4針新冠疫苗。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，從整體防疫策略來看，放寬第4針接種門檻並非優先項目，又說打第4針所提供的保護力短，只能在1至2個月內短暫預防感染，因此不應所有18至59歲人士都打第4針。

劉宇隆續說，除非市民有外遊需要，例如要到已經放寬口罩令的歐美國家，或者未來兩個月要在較高危的地方工作，才有需要接種第四劑疫苗，他重申18至59歲人士接種3劑疫苗後，染疫後患重症或死亡的風險已經接近零。劉宇隆又認為，打第4針已經不是新事物，指60歲長者及長期病患者，仍然有需要接種4劑疫苗，以加強保護力。

打完第4針仍有機會出現心肌炎

另外，劉宇隆強調，不斷注射同一種疫苗的定律是保護力愈來態少，而且不排除會有弊端，例如打復必泰疫苗或會有心臟肌肉發炎，尤其年輕人。他引述本港數據表示，打完第2針有心肌炎的青少年，最高的發生率是每3,000人會有1人，比起沒有接種疫苗時的發生率高出5倍，而打完第3針之後引發心肌炎的比率會低於打第2針，打完第4針後仍然有機會出現心肌炎，因此他認為不值得打第4針。

劉宇隆又認為，本港目前處於第5波餘波的「蜜月期」，感染人數會有些反覆，但毋須拘泥於呈報的感染數字。他說，真正第6波疫情是新變異病毒株引起的疫情大爆發，但他指本港已有五成人口打了3劑疫苗，市民毋須太擔心，重症或死亡個案不會太多，重申最重要長者打齊3劑疫苗。

