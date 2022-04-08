新冠疫苗｜護士涉助小學教師等4人「扮打針」　全部遭廉署起訴串謀偽造接種記錄

卓健醫療一名護士涉於今年1月至2月，在九龍灣體育館社區疫苗接種中心為小學教師等4人「扮打針」，以助他們取得疫苗接種記錄符合「疫苗通行證」的要求。廉政公署今日(8日)起訴該名護士及其餘4人，串謀偽造疫苗接種記錄。5人暫准予保釋，以待下周二(12日)在觀塘裁判法院答辯。

註冊護士何嘉雯(34歲)被控兩項串謀偽造，而廖凱殷(42歲)及其母親蕭杏儀(70歲)，以及任職補習老師的鄭雅怡(30歲)及其任職小學教師的妹妹鄭斯蔚(25歲)，分別被控一項串謀偽造，違反《刑事罪行條例》第71條及159A條。

「疫苗通行證」生效前4日到訪接種中心

廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現於今年1月至2月底期間，何嘉雯被派往九龍灣社區疫苗接種中心一個疫苗接種間擔任兼職疫苗接種護士，而在今年2月20日、「疫苗通行證」生效前4天，廖凱殷、蕭杏儀及鄭氏姊妹前往上述社區疫苗接種中心並到訪何嘉雯的疫苗接種間，在沒有接種疫苗的情況下，獲何嘉雯發出疫苗接種記錄。

其中一項控罪指，何嘉雯、廖凱殷及蕭杏儀涉嫌串謀製造廖凱殷及蕭杏儀的新冠疫苗接種記錄，意圖由她們藉使用有關紀錄，誘使要求她們展示記錄以進入相關場地的負責人，接受該記錄為真實。另一項控罪指，何嘉雯及鄭氏姊妹涉嫌以相類目的，串謀製造該兩姊妹的新冠疫苗接種記錄。