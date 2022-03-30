新冠疫苗｜重申輔料類敏感非常罕有 過敏協會：染疫也有機會現類似敏感症狀

香港過敏協會早前調查指絕大部分過敏患者打針也安全，協會舉辦網上講座進一步闡釋市民憂慮，提到僅對疫苗輔料PEG有過敏病人或打首針後有過敏反應人士才需要考慮向過敏科醫生尋求評估，不過強調輔料類藥物過敏極其罕有，但也可轉打科興，未必需要過敏科評估，而疫苗接種計劃推展以來，僅4人曾懷疑對復必泰過敏。即使打首針後有輕微過敏反應，也未必需要過敏科評估，可繼續打針。協會又指，憂慮打針令濕疹復發、皮膚脫皮等懷疑敏感反應是無必要，指「中招」等病毒、細菌感染也有機會出現類似徵狀，過慮而不打針得不嘗失。

疫苗接種中心有充足準備

免疫學和過敏症專科醫生李曦表示，據養和及港大研究顯示，近九成八過敏患者均適合打針，包括曾有過敏性休克病史者，指出過敏性休克或多種藥物過敏病史、哮喘、濕疹、食物敏感、鼻炎或蕁麻疹併發病史，均與可否接種新冠疫苗無關聯。市民對輔料類PEG藥物敏感也毋須過慮，重申非常罕有，亦會對多種藥物敏感，也毋須為此特意作檢測，因檢測也有很多假陽性情況，須經過敏專科醫生比對過往病歷作評估才能作準，且一些過敏也可能隨時間消失，不希望市民輕易標籤自己對藥物過敏而拒絕打針。而不少病例也非針後即時有不良反應，末必屬過敏反應，更未必與疫苗有關；重申有疑問可先諮詢家庭醫生，若針後數日有不良反應，也可先藉家庭醫生尋求紓緩徵狀，毋須過慮而放棄打針。

兒童免疫、過敏及傳染病科醫生何學工補充，疫苗接種中心有駐場醫生、護士、過敏急救針、急救指引及聯繫救護中心，也經過演練，每日接種2至3,000劑疫苗一星期也甚少有一個須即時處理的過敏個案，且打上千萬支針也無一宗即時嚴重過敏失救個案，強調市民可以放心。