新冠疫苗｜銅鑼灣加路連山道短期接種中心下周二啟用　提供復必泰疫苗

第五波疫情持續，推高新冠疫苗接種率是抗疫重要一環，負責疫苗接種的公務員事務局公布，將由下周二(29日)起於銅鑼灣增設「加路連山道短期社區疫苗接種中心」，為12歲或以上人士接種復必泰疫苗，網上預約服務由明日上午9時開始。

「加路連山道短期社區疫苗接種中心」位於銅鑼灣加路連山道與禮頓道交界，由希慎興業和華懋集團免費提供場地，並由香港理工大學護理學院營運，安排該學院的應屆畢業生在有經驗的註冊護士監督下協助接種疫苗。市民可由銅鑼灣港鐵站F1出口，沿恩平道往加路連山道方向前往接種中心。開放時間為每天朝8晚8，下午1時半至2時半為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予12歲至17歲青少年和60歲或以上的長者。該短期接種中心會運作至6月底。

青衣站接種中心下周二起改打復必泰

另外，位於港鐵青衣站的接種中心將由下周二起改為提供復必泰疫苗，並會繼續會為少量已預約打科興的人士繼續接種科興疫苗，至4月21日止。在約3個星期的過渡期間，接種中心會劃分兩個不同區域，接種兩種不同疫苗，場地入口會有分流安排，而場內亦會設有清晰指示讓市民識別。