新冠疫苗｜銅鑼灣加路連山道短期接種中心下周二啟用　提供復必泰疫苗

第五波疫情持續，推高新冠疫苗接種率是抗疫重要一環，負責疫苗接種的公務員事務局公布，將由下周二(29日)起於銅鑼灣增設「加路連山道短期社區疫苗接種中心」，為12歲或以上人士接種復必泰疫苗，網上預約服務由明日上午9時開始。
「加路連山道短期社區疫苗接種中心」位於銅鑼灣加路連山道與禮頓道交界，由希慎興業和華懋集團免費提供場地，並由香港理工大學護理學院營運，安排該學院的應屆畢業生在有經驗的註冊護士監督下協助接種疫苗。市民可由銅鑼灣港鐵站F1出口，沿恩平道往加路連山道方向前往接種中心。開放時間為每天朝8晚8，下午1時半至2時半為清潔時間。除預約接種外，中心亦會派發「即日籌」予12歲至17歲青少年和60歲或以上的長者。該短期接種中心會運作至6月底。
青衣站接種中心下周二起改打復必泰
另外，位於港鐵青衣站的接種中心將由下周二起改為提供復必泰疫苗，並會繼續會為少量已預約打科興的人士繼續接種科興疫苗，至4月21日止。在約3個星期的過渡期間，接種中心會劃分兩個不同區域，接種兩種不同疫苗，場地入口會有分流安排，而場內亦會設有清晰指示讓市民識別。
3歲或以上科興疫苗接種中心
- 銅鑼灣香港中央圖書館
- 長沙灣香港紗廠
- 創紀之城5期
- 港鐵青衣站 (至4月21日)
- 北角渣華道體育館
- 佐敦官涌體育館
- 沙田源禾路體育館
12歲或以上復必泰疫苗接種中心
- 香港大學本部陸佑堂
- 荃灣體育館
- 西營盤中山紀念公園體育館
- 旺角界限街體育館
- 教育局九龍塘教育服務中心
- 九龍灣體育館
- 西灣河體育館
- 觀塘曉光街體育館
- 荔枝角公園體育館
- 元朗體育館
- 葵涌林士德體育館
- 沙田香港中文大學醫院 (不設「即日籌」)
- 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心 (不設「即日籌」)
- 屯門大會堂 (短期接種中心)
- 上水廣場 (短期接種中心)
- 沙田大會堂 (短期接種中心)
- 銅鑼灣加路連山道 (短期接種中心；3月29日起)
- 港鐵青衣站 (3月29日起)
5至11歲兒童復必泰疫苗接種中心
- 荃灣體育館
- 九龍灣香港兒童醫院
- 沙田圓洲角體育館
- 黃竹坑香港大學駐港怡醫院
設18個接種間
希慎興業及華懋集團表示，該中心設有18個接種間，是現時位處私人物業內最大的一個，並僅用短短18天建成，並於今日移交港府，下周一起開始運作，為期3個月直至6月底。希慎執行董事兼首席營運總監呂幹威表示，今次是一個完美的例子，體現香港同舟共濟和「盡做」精神，在需要時，全心全意為香港努力貢獻。他指，希慎興業的願景是將加路連山道項目建設成為銅鑼灣的城市綠洲，而在有需要時使用其主要物業組合支持社區。
華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興指，今次與希慎興業攜手，協助政府在短時間內，於地點方便的加路連山道物業設立全港私人物業內最大的臨時社區疫苗中心，預料能服務數以十萬計的市民，相信對提升疫苗接種率有很大幫助，令社會可以更快回復正常。