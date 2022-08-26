新冠疫苗｜16間私家診所免費接種 明日起可預約（附名單及連結）

新冠疫苗｜16間私家診所免費接種，明日起可預約。（資料圖片）

疫情持續惡化，政府將於全港增加16間「私家診所新冠疫苗接種站」，市民可於明日上午9時起於網上預約免費接種服務。

60歲或以上人士可免預約

15間新增接種站將於9月1日起運作，餘下一間在9月15日投入服務，為年齡6個月或以上的人士提供科興疫苗和為12歲或以上人士提供復必泰疫苗接種服務。60歲或以上人士可免預約，直接到各「私家診所新冠疫苗接種站」領取「即日籌」接種疫苗。

公務員事務局局長楊何蓓茵表示，今年3月及4月分別有超過60萬人及30萬人接種了第二劑新冠疫苗，由於這些市民的「疫苗通行證」6個月寬限期即將屆滿，須於9月或10月接種第三劑新冠疫苗。再加上接種疫苗的年齡已降至6個月，而50歲或以上人士在接種第三劑疫苗至少3個月後可接種第四劑疫苗，所以於在9月增加疫苗接種點。

私家診所新冠疫苗接種站地點

中環皇后大道中9號（天下仁心）

中環皇后大道中29號華人行（亞洲專科醫生）

銅鑼灣告士打道255號信和廣場（香港國際專業體檢協會）

太古城太古城中心一期（醫思健康醫療中心）

尖沙咀彌敦道19-21號九龍酒店（健滙專科中心）

尖沙咀漆咸道南11-15號余仁生中心（優越專業醫療中心）

佐敦彌敦道238號（莊柏醫療）

觀塘駿業街64號南益商業中心（百本專業護理服務）

觀塘巧明街117號港貿中心（保康醫療中心）

九龍灣海濱道77號海濱匯（卓健醫療）

沙田車站圍1號連城廣場（醫思健康醫療中心）

沙田白鶴汀街10-18號新城市商業大廈（柏峰醫務中心）

上水龍琛路39號上水廣場（基健專科中心）

屯門屯利街2號新都商場（新都專科醫療中心）

屯門鄉事會路113-115號利源樓（劍橋聯合醫務中心）

西環德輔道西410號太平洋廣場（尚至健康）（由九月十五日起運作）

網上預約網址

booking.covidvaccine.gov.hk