新冠疫苗｜18至59歲成年人下周一起　第二及第三針間距可縮至3個月

第五波疫情持續，負責統籌新冠疫苗接種的公務員事務局公布，下周一(21日)起已打齊兩針新冠疫苗的18至59歲成年人可預約提早接種第三針，可於第二針後3個月接種，並提醒年滿12歲的免疫力弱人士，下周一起亦可預約於第三針疫苗後3個月接種第四針疫苗。預約系統下周一8時開放。
長者和青少年已縮短間距
公務員事務局早前公布會分階段縮短第二及第三針的間距，並率先於3月5日起容許年滿60歲的長者，在打齊兩針疫苗滿3個月後接種第三針，而接種科興和復必泰疫苗的12至17歲青少年，則於3月11日起可分別於接種第二針後3個月或5個月打第三針。
當局提醒，在感染新冠病毒前未完成接種疫苗的康復者，可於康復後最少3個月後，帶同康復紀錄，包括出院文件、由政府或獲衛生署認可私營化驗所發出的陽性核酸檢測短訊、電子或紙本記錄、唯色韓國唸書快速測試陽性申報平台的成功申報短訊或電子記錄、隔離令或康復記錄，到各疫苗接種地點打針，但快速測試陽性樣本的照片則不能視為有效康復記錄。
3歲或以上科興疫苗接種中心
- 銅鑼灣香港中央圖書館 (只准3至12歲及年滿60歲接種)
- 長沙灣香港紗廠 (只准3至12歲及年滿60歲接種)
- 創紀之城5期 (只准3至12歲及年滿60歲接種)
- 港鐵青衣站
- 北角渣華道體育館
- 佐敦官涌體育館
- 沙田源禾路體育館
12歲或以上復必泰疫苗接種中心
- 香港大學本部陸佑堂
- 荃灣體育館
- 西營盤中山紀念公園體育館
- 旺角界限街體育館
- 教育局九龍塘教育服務中心
- 九龍灣體育館
- 西灣河體育館
- 觀塘曉光街體育館
- 荔枝角公園體育館
- 元朗體育館
- 葵涌林士德體育館
- 沙田香港中文大學醫院 (不設「即日籌」)
- 銅鑼灣禮頓中心衛星社區疫苗接種中心 (不設「即日籌」)
- 屯門大會堂 (臨時接種中心)
- 粉嶺和興遊樂場 (臨時接種中心)
- 沙田大會堂 (臨時接種中心)
5至11歲兒童復必泰疫苗接種中心
- 荃灣體育館
- 九龍灣香港兒童醫院
- 沙田圓洲角體育館
- 黃竹坑香港大學駐港怡醫院