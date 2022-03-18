新冠疫苗｜18至59歲成年人下周一起　第二及第三針間距可縮至3個月

第五波疫情持續，負責統籌新冠疫苗接種的公務員事務局公布，下周一(21日)起已打齊兩針新冠疫苗的18至59歲成年人可預約提早接種第三針，可於第二針後3個月接種，並提醒年滿12歲的免疫力弱人士，下周一起亦可預約於第三針疫苗後3個月接種第四針疫苗。預約系統下周一8時開放。

長者和青少年已縮短間距

公務員事務局早前公布會分階段縮短第二及第三針的間距，並率先於3月5日起容許年滿60歲的長者，在打齊兩針疫苗滿3個月後接種第三針，而接種科興和復必泰疫苗的12至17歲青少年，則於3月11日起可分別於接種第二針後3個月或5個月打第三針。

當局提醒，在感染新冠病毒前未完成接種疫苗的康復者，可於康復後最少3個月後，帶同康復紀錄，包括出院文件、由政府或獲衛生署認可私營化驗所發出的陽性核酸檢測短訊、電子或紙本記錄、唯色韓國唸書快速測試陽性申報平台的成功申報短訊或電子記錄、隔離令或康復記錄，到各疫苗接種地點打針，但快速測試陽性樣本的照片則不能視為有效康復記錄。