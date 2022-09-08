新冠疫苗｜8兒科及婦科醫學團體發聯合聲明 籲孕婦打疫苗

8個兒科及婦產科醫學團體發表聯合聲明，呼籲孕婦接種新冠疫苗，以預防自身重症和所誕下嬰兒感染的風險。

由香港婦產科學會、香港兒科醫學會、澳門兒科專科醫學會、香港護理學院、香港助產士會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒科護理學院和香港兒科護士學會發表的聲明指，新冠Omicron確診數字最近屢創新高，除嬰幼兒和兒童之 外，孕婦同屬於高風險群組。孕婦若不幸在懷孕期間感染，有機會對胎兒帶來不良後果，可引致小產、胎兒發育不良、夭折和早產等嚴重問題， 因此計畫懷孕的婦女和孕婦應盡快接種疫苗。

疫苗中成分 不會進入胎兒體內

聲明指，未打針的孕婦亦可在懷孕期接種，世界各地的科學數據已顯示懷孕期接種復必泰或科興安全有效。聲明提醒，接種14天之後才可產生足夠的抗體水平，所以孕婦和餵哺母乳的婦女應考慮盡早打針。聲明又強調，疫苗中的信使核糖核酸（mRNA）及其他成份不會由胎盤進入胎兒或從母乳進入嬰兒體內，所以孕婦和餵哺母乳的媽媽可以安心接種。另外，聲明又強烈鼓勵已打針的孕婦於分娩後餵哺母乳，亦強烈推薦正在餵哺母乳的婦女接種，疫苗產生的抗體更能夠通過母乳餵哺傳送到嬰兒體內，保護初生嬰兒免受感染後出現重症和併發症。