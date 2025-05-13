新冠病毒活躍度相當高　有過往健康良好兒童成嚴重個案

兩名兒童感染新冠病毒，分別情況危殆及嚴重。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早(13日)在港台節目說，本港新冠病毒的活躍程度已到相當高的水平，自今年3月中起各項監測指標已一直上升，甚至超越去年8月的高峰水平，但仍低過過去兩年的高峰水平。

95% 成人嚴重個案本身有長期病

歐家榮又說，近月嚴重個案同樣錄得增幅。兒童嚴重個案方面，上月有2宗，本月有3宗，主要都出現呼吸道併發症，年齡介乎8個月至13歲，而5宗個案中，有3個無打新冠疫苗，另外其中3人亦沒有長期病患，反映病人即使健康良好亦可能出現嚴重併發症。過去4個星期，成人的新冠嚴重個案有75宗，26宗屬死亡個案，約95%成人嚴重個案本身有長期病，超過九成半在以往半年內都沒有接種新冠疫苗加強劑。