新冠病毒活躍度相當高　有過往健康良好兒童成嚴重個案

兩名兒童感染新冠病毒，分別情況危殆及嚴重。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今早(13日)在港台節目說，本港新冠病毒的活躍程度已到相當高的水平，自今年3月中起各項監測指標已一直上升，甚至超越去年8月的高峰水平，但仍低過過去兩年的高峰水平。
95%成人嚴重個案本身有長期病
歐家榮又說，近月嚴重個案同樣錄得增幅。兒童嚴重個案方面，上月有2宗，本月有3宗，主要都出現呼吸道併發症，年齡介乎8個月至13歲，而5宗個案中，有3個無打新冠疫苗，另外其中3人亦沒有長期病患，反映病人即使健康良好亦可能出現嚴重併發症。過去4個星期，成人的新冠嚴重個案有75宗，26宗屬死亡個案，約95%成人嚴重個案本身有長期病，超過九成半在以往半年內都沒有接種新冠疫苗加強劑。
院舍爆發近期大幅上升
歐家榮又說，自3月中開始，污水病毒含量、呼吸道樣本新冠陽性百分比及相關求診比率及入院率等都一直上升。他指出，呼吸道樣本陽性比率，由3月中只有大約1.7%，升至前一周11.4％，屬去年4月以來最高。院舍爆發近期亦大幅上升，由上月20至上周六(10日)，有32宗院舍爆發，涉及177人，本周首兩日已有5宗院舍爆發，23人受影響。當中超過六成是安老院舍，受感染者多數在過去半年無打過新冠疫苗加強劑。
孔繁毅：半年一次新輕微爆發循環
港大臨床醫學學院內科學系講座教授孔繁毅在同一節目上說，本港的新冠病毒活躍程度，在3月中起上升，形容現時情況大約是每半年一次輕微爆發的循環，原因主要是社區混合免疫抗體隨著時間下降。他又說，今次的輕微爆發因為流感高峰的出現已有所延後，與對上一次相隔大約8個月。
疫苗仍有足夠保護力
孔繁毅又指，本港出現輕微變種病毒株，亞洲地區亦出現新的病毒株XDV.1，這兩種病毒株免疫逃逸能力較強，傳染性較高，但整體破壞力仍屬輕微。高危人士如受感染，會有較大機會出現重症，但相信目前的疫苗仍然有足夠保護力。他呼籲市民接種疫苗，院舍方面，如有長者染病，工作人員及探訪人士都要戴口罩。確診者應盡快求診及服食抗病毒藥物。