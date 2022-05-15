新冠經濟｜下調全年經濟增長預測至1至2% 陳茂波：毋須太悲觀

財政司司長陳茂波在網誌表示，第五波疫情打擊支持經濟的3頭馬車，出口、私人消費及固定投資表現均欠佳，令今年首季經濟收縮4%，預計4月份的經濟數據仍然偏弱，決定將本港全年經濟增長預測由原來的2至3.5%，下調到1至2%。但他稱市民毋須太悲觀，只要疫情穩步受控、穩住信心，本港經濟可望回穩及稍有增長。

消費券加保就業撐經濟

陳茂波表示，第五波新冠疫情中斷之前四季的增長勢頭。加上中美關係張力持續、國際地緣政治局勢緊張，外圍通脹升溫及加息趨勢，均困擾全球以至本港的經濟前景。但提到只要做好風險管控及自身工作，壓力和挑戰只會促使本港經濟更具彈性和韌力。他舉例目前經濟情況已大致穩住，新一輪消費券上月發放，本地4月份零售和飲食業收益數字應可看到較明顯回升，料兩期消費券合共可為經濟帶來1.2個百分點提振作用；加上新一輪保就業支持，營商信心逐步回穩。

2至4月失業率反應疫情高峰續惡化

至於本周將發表2至4月份的失業率，陳茂波預告將反映疫情高峰期的狀況，預期數字將進一步惡化，但過去1個多月，疫情逐步受控，社交距離措施亦分階段放寬，只要疫情持續回穩，失業率可望見底及漸有改善。至於美國今年已加息0.75厘，且即將縮減資產負債表，致港美息拉闊引致更多套息交易，加上近日股市偏弱，港匯近日便觸及7.85兌一美元的「弱方兌換保證」，他說本港銀行體系結餘仍充裕，且有充裕外匯儲備，港元及相關衍生工具市場未見出現異常活動。