新冠肺炎丨卓健醫療數碼醫健站即日起 為確診者提供免費遙距診症及送藥服務

隨著新冠疫情確診數字持續上升，卓健醫療明白疫情期間市民對遙距診症需求格外殷切，因此宣布與醫管局展開協作，為確診者提供免費遙距診症服務。即日起有需要的確診新冠患者毋須支付任何費用，可獲卓健醫療遙距診症、藥物諮詢及派送服務，相關費用則由醫管局支付，讓確診者安坐家中獲得適切醫療支援，減低出現併發症的風險，協助減輕公營醫療系統的負擔。

卓健醫療於即日起，會按醫管局提供的確診者名單，主動致電確診者鼓勵他們接受遙距診症服務並安排預約；確認預約後，醫生會於同日致電確診者進行遙距診症，診斷後若確診者有藥物需要，便會處方藥物(包括抗病毒藥物)，並直接送往確診者住處。整個服務確診者費用全免亦不用外出。卓健醫療的醫護人員亦會在診症後2至3天，主動致電確診者跟進病情，如患者病情惡化或出現緊急情況，醫生會作出跟進或安排轉介。

此外，卓健醫療亦已提供新冠疫苗接種計劃，大眾可透過政府中央預約系統(booking.covidvaccine.gov.hk)，預約位於數碼醫健站的復必泰或科興疫苗接種服務，60歲或以上人士可免預約，直接到數碼醫健站領取「即日籌」接種疫苗。卓健醫療亦是葵青林士德體育館社區疫苗接種中心、威爾斯親王醫院、北區公立醫院和仁濟醫院新冠疫苗接種站的夥伴醫療機構，繼續提供復必泰疫苗接種服務。