新冠肺炎｜另一批10萬劑XBB疫苗抵港　65歲或以上長者明起優先預約接種 (附連結)

繼早前10萬劑XBB變異株信使核糖核酸疫苗抵港後，政府今(12日)表示，另一批來自另一生產商共約10萬劑XBB變異株信使核糖核酸疫苗亦將抵港，為高風險優先組別人士接受，強調科學數據顯示，兩款疫苗的成效和安全性資料大致相若。
第一階段接種安排，政府指由明日(13日)上午9時起，65歲或以上長者可於政府網上預約平台預約於周四(14)起到私家診所新冠疫苗接種站或醫管局轄下的指定普通科門診診所，接種有關XBB變異株疫苗，以完成初始劑次或額外加強劑。另外，醫管局轄下的指定專科門診診所及衞生署轄下的指定長者健康中心亦會於周四(14日)起分別為到診的病人及會員提供相關疫苗。
次階段擴展至其他高風險組別人士
第二階段接種安排將擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。政府稱會密切留意XBB疫苗的需求，適時開展第二階段。
政府重申新冠病毒及季節性流感一般在冬季出現機會高，呼籲市民特別是高風險群組人士，應盡快接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，又指根據專家意見，現有供應的所有新冠疫苗(即滅活/信使核糖核酸原始株/信使核糖核酸二價疫苗)均能有效預防重症，建議65歲以下人士應盡快接種任何現有供應的新冠疫苗，毋須等待XBB疫苗。