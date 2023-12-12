新冠肺炎｜另一批10萬劑XBB疫苗抵港　65歲或以上長者明起優先預約接種 (附連結)

次階段 擴展至其他高風險組別人士

第二階段接種安排將擴展至其他高風險優先組別人士，包括50歲至64歲人士、18至49歲有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦及醫護人員。政府稱會密切留意XBB疫苗的需求，適時開展第二階段。

政府重申新冠病毒及季節性流感一般在冬季出現機會高，呼籲市民特別是高風險群組人士，應盡快接種新冠疫苗和季節性流感疫苗，又指根據專家意見，現有供應的所有新冠疫苗(即滅活/信使核糖核酸原始株/信使核糖核酸二價疫苗)均能有效預防重症，建議65歲以下人士應盡快接種任何現有供應的新冠疫苗，毋須等待XBB疫苗。