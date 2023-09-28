新冠肺炎｜季節性流感疫苗資助計劃展開　盧寵茂：解除口罩令後首個冬季或重現疫情

季節性流感「疫苗資助計劃」今日展開，醫務衞生局局長盧寵茂在西灣河普通科門診診所接種季節性流感疫苗，他表示接種疫苗是預防季節性流感及其併發症最有效方法之一，可減低因流感而入院留醫和死亡的個案，鼓勵市民踴躍接種。此外，他提及同時患上流感與新冠病毒會較大機會出現嚴重疾病甚至死亡，市民在接種流感疫苗時亦可向醫護人員查詢，安排適時接種新冠疫苗，保障自身健康。
盧寵茂又提及夏季流感高峰早前開始，有141名成人及10名兒童重症個案，分別有82名成人及1名兒童死亡，多數人都沒有注射流感疫苗，因此當局今年提早推出流感疫苗資助計劃，私家診所即日起會提供接種流感疫苗服務。
將迎來解除口罩令的首個冬季
盧寵茂表示自從今年3月取消口罩令後，即將迎來首個沒有口罩令的冬天，預計新冠疫情很大機會重來。他指出口罩對預防上呼吸道感染有肯定的作用，建議有徵狀及不舒服的市民戴口罩及避免外出。同時，冬季流感季節亦快將來臨，從最新呼吸道樣本中檢測到季節性流感病毒的百分比，以及公立醫院流感相關入院率的監測數據，均顯示本地季節性流感的活躍程度持續上升，而流感疾病爆發個案自9月初開學後亦明顯增加。屬優先組別的人士，即50歲或以上、有長期病患的成年人、6個月大或以上免疫力弱的人士、孕婦和醫護人員，更應盡快接種流感疫苗。
醫管局將在中秋及國慶長假期加強支援急症室
醫管局行政總裁高拔陞表示，過去幾個星期社區感染流感及手足口病的數字明顯上升，每日到急症室的求診病人增至超過6千人次，內科及兒科的病床使用率超過百分百。針對中秋及國慶長假期的需要，醫管局已啟動應對措施，包括調配人手、額外增加病床及加強支援急症室，同時會視乎患者的病情做好分流。