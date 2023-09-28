新冠肺炎｜季節性流感疫苗資助計劃展開　盧寵茂：解除口罩令後首個冬季或重現疫情

季節性流感「疫苗資助計劃」今日展開，醫務衞生局局長盧寵茂在西灣河普通科門診診所接種季節性流感疫苗，他表示接種疫苗是預防季節性流感及其併發症最有效方法之一，可減低因流感而入院留醫和死亡的個案，鼓勵市民踴躍接種。此外，他提及同時患上流感與新冠病毒會較大機會出現嚴重疾病甚至死亡，市民在接種流感疫苗時亦可向醫護人員查詢，安排適時接種新冠疫苗，保障自身健康。

盧寵茂又提及夏季流感高峰早前開始，有141名成人及10名兒童重症個案，分別有82名成人及1名兒童死亡，多數人都沒有注射流感疫苗，因此當局今年提早推出流感疫苗資助計劃，私家診所即日起會提供接種流感疫苗服務。