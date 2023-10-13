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2023-10-13 11:22:23

新冠肺炎｜許樹昌：正流行XBB變種病毒　新一代疫苗覆蓋較準確

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新冠肺炎｜許樹昌：正流行XBB變種病毒　新一代疫苗覆蓋較準確

新冠肺炎｜許樹昌：正流行XBB變種病毒　新一代疫苗覆蓋較準確

本港踏入冬季或會出現新的新冠病毒高峰期，衞生防護中心轄下聯合科學委員會倡議引入第三代針對XBB變種病毒的新冠疫新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹在電台節目表示，預期10月至12月出現新冠高峰期，他指出世界各地正流行XBB分支，新一代疫苗的覆蓋會較準確。而衞生署會採購疫苗，但供應未必很充足，或會優先讓高危組別如院舍長者接種。

許樹昌說醫管局的數字顯示，現時每日平均約有100名新冠患者入院，不少人曾接種2至3劑新冠疫苗，而且年紀較大、有長期病患。他建議高危人士若距離上次接種新冠疫苗或感染超過6個月，不應等待新一代疫苗，應盡快接種。他又說第一及第二代新冠疫苗仍然非常有效，可減少重症及死亡風險。

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(左起)劉宇隆、許樹昌和張竹君在聯合科學委員會會議後，交代最新疫苗接種建議。

(左起)劉宇隆、許樹昌和張竹君在聯合科學委員會會議後，交代最新疫苗接種建議。

關日華指多了兒童新冠重症入院

另外，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在另一電台節目表示，病房近日多了感染新冠病毒的小朋友入院，出現腦炎等重症，同樣呼籲市民不用等待新一代新冠疫苗，亦可以同時接種流感疫苗，不會出現嚴重反應。

而近月流感入院率上升，根據衞生防護中心監測數據，流感入院率處於中強度水平。他表示最近數星期，持續有兒童感染流感入院的個案，部分情況嚴重，包括肺炎、脫水、血壓低，急性休克，甚至出現腦部感染，部分要送入加護病房密切觀察。關日華補充，多數兒童重症個案並非長期病患，而是本身身體健康，相信是因為疫情幾年來，小朋友無接觸流感和其他呼吸道病毒，解除口罩令後不旦易感染，亦容易出現併發症，而長者亦多了嚴重個案。他呼籲市民盡快接種新的季節性流感疫苗，指流感疫苗需時兩星期產生抗體，及早接種有助盡早得到保護。

甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖） 甲型流感預防方法（am730製圖）
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