新冠肺炎｜許樹昌：正流行XBB變種病毒　新一代疫苗覆蓋較準確

本港踏入冬季或會出現新的新冠病毒高峰期，衞生防護中心轄下聯合科學委員會倡議引入第三代針對XBB變種病毒的新冠疫苗。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在電台節目表示，預期10月至12月出現新冠高峰期，他指出世界各地正流行XBB分支，新一代疫苗的覆蓋會較準確。而衞生署會採購疫苗，但供應未必很充足，或會優先讓高危組別如院舍長者接種。

許樹昌說醫管局的數字顯示，現時每日平均約有100名新冠患者入院，不少人曾接種2至3劑新冠疫苗，而且年紀較大、有長期病患。他建議高危人士若距離上次接種新冠疫苗或感染超過6個月，不應等待新一代疫苗，應盡快接種。他又說第一及第二代新冠疫苗仍然非常有效，可減少重症及死亡風險。