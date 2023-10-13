新冠肺炎｜許樹昌：正流行XBB變種病毒　新一代疫苗覆蓋較準確

本港踏入冬季或會出現新的新冠病毒高峰期，衞生防護中心轄下聯合科學委員會倡議引入第三代針對XBB變種病毒的新冠疫苗。新發現及動物傳染病科學委員會主席許樹昌在電台節目表示，預期10月至12月出現新冠高峰期，他指出世界各地正流行XBB分支，新一代疫苗的覆蓋會較準確。而衞生署會採購疫苗，但供應未必很充足，或會優先讓高危組別如院舍長者接種。
許樹昌說醫管局的數字顯示，現時每日平均約有100名新冠患者入院，不少人曾接種2至3劑新冠疫苗，而且年紀較大、有長期病患。他建議高危人士若距離上次接種新冠疫苗或感染超過6個月，不應等待新一代疫苗，應盡快接種。他又說第一及第二代新冠疫苗仍然非常有效，可減少重症及死亡風險。
關日華指多了兒童新冠重症入院
另外，港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華在另一電台節目表示，病房近日多了感染新冠病毒的小朋友入院，出現腦炎等重症，同樣呼籲市民不用等待新一代新冠疫苗，亦可以同時接種流感疫苗，不會出現嚴重反應。
而近月流感入院率上升，根據衞生防護中心監測數據，流感入院率處於中強度水平。他表示最近數星期，持續有兒童感染流感入院的個案，部分情況嚴重，包括肺炎、脫水、血壓低，急性休克，甚至出現腦部感染，部分要送入加護病房密切觀察。關日華補充，多數兒童重症個案並非長期病患，而是本身身體健康，相信是因為疫情幾年來，小朋友無接觸流感和其他呼吸道病毒，解除口罩令後不旦易感染，亦容易出現併發症，而長者亦多了嚴重個案。他呼籲市民盡快接種新的季節性流感疫苗，指流感疫苗需時兩星期產生抗體，及早接種有助盡早得到保護。