新冠變異株JN.1已在本地社區傳播　衞生署料長假期出現更多感染個案

新型肺炎仍存在於本港社區，屬於BA.2.86後代譜系的變異病毒株JN.1，近日被世界衞生組織列為「需留意變異株」。衞生署今日(21日)表示，變異病毒株XBB近日在本地的流行情況較以往數周下降，但BA.2.86及其後代譜系開始流行。

衞生署根據截至昨日(20日)的污水監測結果推算，XBB及其後代譜系仍佔超過70%、BA.2.86及其後代譜系包括JN.1則佔約25%，而JN.1就佔所有病毒株約15%。人類感染方面，經衞生防護中心公共衞生化驗服務處檢測的嚴重或死亡個案樣本當中，JN.1佔6%、BA.2.86及其非JN.1的後代譜系佔12%。

衞生防護中心發言人指，最新監測數據顯示JN.1已於本地社區傳播，但目前未有證據顯示JN.1會較XBB及其後代譜系引致更嚴重疾病，又稱參考本地數據及外地的流行病學趨勢，JN.1有機會取代XBB成為主流變異株。他續說，JN.1變異株有較高傳播力，而新冠病毒一般在冬季有較高活躍程度，隨着聖誕節、除夕和新年假期傳統上會增加親友聚會或市民外遊的機會，預料本港會出現更多新型肺炎感染個案。

建議市民在交通工具戴口罩

本港天氣近日寒冷，包括新型冠狀病毒在內的各種呼吸道病毒活躍程度預期會有上升趨勢，衞生防護中心提醒高危人士到訪公眾地方時應佩戴外科口罩、市民乘搭交通工具或在人多擠迫地方逗留時應戴口罩，高風險群組人士則應適時接種新冠疫苗及加強劑。