新冠重症者IQ下降10分 如老了20年

部分新冠患者出現「長新冠」後遺症，如疲勞、腦霧和緊張等。英國劍橋大學和倫敦帝國學院最新一項研究集中於染疫後的智力損害，將46名入院者的數據與66,008名普羅大眾作對比，發現重症者的認知力退化像一般人老了20年，猶如一般人經歷50至70歲，相等於智商(IQ)水平下降10分。即使在逾6個月後有關情況仍未消退，部分人甚至可能不會完全康復。

46名患者在2020年3月至7月入院，16人需接駁呼吸機，年齡介乎28歲至83歲，於感染6個月後接受包括記憶力和推理等認知測試，與另一組別無染疫人士作對比時，反應較緩慢，準確度也較低，而有關情況在之後6個月仍可察覺。患者在語言運用上的表現尤其差，如鞋帶與鞋有關的配對，可以佐證之前有發現指患者出現語言能力問題。接受研究患者思考也較緩慢，之前有觀察指新冠康復者大腦額葉的腦葡萄糖消耗減少，影響注意力、複雜問題解決能力和短期記憶。

認知力或不能完全復原

參與研究的劍橋大學教授David Menon稱，他們對部分患者的觀察長達10個月，有患者的情況改善緩慢，部分人有可能不會完全康復。患者認知力受損由多種因素促成，包括腦部缺氧或供血不足、大小血管因血凝塊栓塞和微量出血。也有證據顯示人體發炎反應或免疫系統過分反應，導致認知機能受損。Menon建議應接種新冠疫苗，減少重症機會，健康問題也會少些。

