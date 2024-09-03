新加坡旅客跳彈床壓爆腎　夫稱資助跳彈床受害者集體訴訟

旅客跳彈床壓爆腎 夫稱資助跳彈床受害者集體訴訟 (吳康琦攝)

近年坊間出現不少彈跳床遊樂場，跳彈床雖好玩但亦有各種潛在危機。化名李太去年6月一家四口從新加坡到香港旅遊，並到一家室內彈床遊樂場遊玩，由於安全措施有缺陷，致腎臟大出血。李太事發後向彈床遊樂場追究不果，政府亦求助無門；今日在立法會議員梁熙陪同下召開記者會，呼籲同有相似經歷人士一同訴訟，更稱願資助有證據證明場地安全措施不足的人，盼引起社會關注，並讓政府可採取實際行動，調查事件和立法規管高風險運動場所。 來自新加坡的李太，去年6月與丈夫及兩位分別2歲和6歲的女兒，來港旅遊兩星期；並在行程的第二日到一間彈床遊樂場遊玩，李太原只是旁觀，但女兒在設施上害怕哭泣，於是只好登上1米高的吊橋，嘗試從一側跳往另一側接近女兒，惟意外掉落入下方的海綿池，她的腰亦撞到池邊。池邊的防撞海綿經長時間受損內裏中空，「撞落去好似撞枱邊」，因此李太碰撞後大感不適，立即被送往瑪麗醫院救治。

腎臟被壓成碎片 李太憶述，當時主診醫生發現，她體內有大量出血，血壓一度低至20，幸好醫生醫術高明，發現腎臟附近的動脈被撞穿，一邊腎臟被壓成碎片，經過九日的治療，讓她逃出鬼門關；意外後身體體能大不如前，肚子上亦有一條大大的疤痕，而事件為女兒帶來的創傷更是令她痛心疾首，「 大女兒一直都不敢問發生甚麼事。」 她表示，事件發生在自己身上算是「不幸之中的大幸」，如小朋友受到相似遭遇必定後果嚴重。她強調，今次召開記者會盼引起公眾注意，並促請政府立法規管跳彈床等高風險活動場所，讓同類事情不會再發生。 求助無門 事實上事發後，丈夫李先生3次重返事發地點，不只拍攝池邊安全不足的證據，並訪問在場遊人，他們均指出該處的確是空心。可是，遊樂場經理當時只回應「你妻子有冇事，需唔需要生果籃」，並沒按李先生請求交出閉路電視紀錄；而涉事位置的保護措施亦無變化，相關公司亦向李先生發律師信。 李先生曾嘗試報警求助並展示自己的證據，惟當時警員雖認同池邊有空心位置，但事件不涉及「蓄意傷人」，因而無法處理事件，建議他向相關政府部門求助。於是李先生便向民政事務總署了解，總署稱相關事宜由文體旅局處理，但文體旅局就表示李先生須報警求助。李太直言對政府部門互相轉介感無助，又指「事情已威脅旅客的性命，都無人處理」，而文體旅局副局長劉震指彈床遊樂場「係人類其中一個活動」，更是讓她難以接受。

得自己贏都無意思 現時李太一家打算召集在相同公司旗下彈床遊樂場內，因安全設施缺陷已受傷的人士一同訴訟，更稱願資助有證據證明場地安全措施不足的人；如有意者可聯絡議員梁熙。李先生澄清，並非希望賠償而訴訟，更強調並非勝算不足而放棄個別訴訟，稱徵詢法律意見後，得知即使簽了免責聲明，如意外源於場地安全問題，勝算都很大。「我只係一屆平民，做唔到啲咩，得自己贏都無意思」他表示，集體訴訟旨在集合各受害者，以掀起社會更大的注意， 從而驅使當局進行調查和修例。 議員倡加強規管室內遊樂場 主持記招的民建聯梁熙表示，現時沒有法例規管新興高風險運動，最類近的娛樂牌照或遊樂場牌照不只由兩個部門規管，而且兩者均有20多年沒有更新，沒法涵蓋新興運動。梁熙指，相關規例須更新，並應優先進行，如把新興運動場所列入指定娛樂場所，要求做好安全和消防措施，或參考海外「停業調查」做法。