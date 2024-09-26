新加坡航空運力料今年回復疫前　優選經濟艙餐飲服務將提升

新加坡航空現時每日營運6對來往新加坡及香港的航班，航班數目回復疫情前，另新航旗下的廉航酷航(Scoot)每日也有兩對來回客機。新加坡航空香港區總經理楊志耀預料，新航整體載客量至年底會回復疫情前水平，又稱優選經濟艙(Premium Economy)服務將提升，包括增加飛機餐等餐飲選擇，但無打算因而上調機票價格。

港星機場定位不同不能比較

本港去年恢復通關刺激港人外遊，楊志耀稱在香港、新加坡乃至全球，都看到航班需求有強勁增長，又指熱衷外遊的港人目的地選擇增加，形容是新航面對的挑戰之一，同時因運力恢復而下降的機票價格，對旅客而言是一件好事，新航會持續評估旅客需求，檢視是否需要增加香港航線的運載力。坊間不時有人把香港國際機場和新加坡樟宜機場比較，他認為兩者定位不同而不能直接比較，又指本港機場同時作為大灣區的交通樞紐，具備服務大灣區8,000萬人口的潛力，希望兩個城市的機場營運成本可變得更實惠，使乘客毋須承擔高昂成本。

楊志耀續說，新加坡航空客運、貨運和酷航的運力都恢復得理想，但不止是新航，其他航空公司也回復得很快，相信新航今年客量定必比去年好。新加坡航空和酷航上月共接載327.8萬人次乘客，比去年同期增加9.4%，貨運量亦比去年同期上升20.9%，主要受惠於電子商務流量持續強勁，以及因海運中斷而溢出的需求。