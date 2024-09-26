新加坡航空運力料今年回復疫前　優選經濟艙餐飲服務將提升

新加坡航空現時每日營運6對來往新加坡及香港的航班，航班數目回復疫情前，另新航旗下的廉航酷航(Scoot)每日也有兩對來回客機。新加坡航空香港區總經理楊志耀預料，新航整體載客量至年底會回復疫情前水平，又稱優選經濟艙(Premium Economy)服務將提升，包括增加飛機餐等餐飲選擇，但無打算因而上調機票價格。
港星機場定位不同不能比較
本港去年恢復通關刺激港人外遊，楊志耀稱在香港、新加坡乃至全球，都看到航班需求有強勁增長，又指熱衷外遊的港人目的地選擇增加，形容是新航面對的挑戰之一，同時因運力恢復而下降的機票價格，對旅客而言是一件好事，新航會持續評估旅客需求，檢視是否需要增加香港航線的運載力。坊間不時有人把香港國際機場和新加坡樟宜機場比較，他認為兩者定位不同而不能直接比較，又指本港機場同時作為大灣區的交通樞紐，具備服務大灣區8,000萬人口的潛力，希望兩個城市的機場營運成本可變得更實惠，使乘客毋須承擔高昂成本。
楊志耀續說，新加坡航空客運、貨運和酷航的運力都恢復得理想，但不止是新航，其他航空公司也回復得很快，相信新航今年客量定必比去年好。新加坡航空和酷航上月共接載327.8萬人次乘客，比去年同期增加9.4%，貨運量亦比去年同期上升20.9%，主要受惠於電子商務流量持續強勁，以及因海運中斷而溢出的需求。
優選經濟艙升級致成本增
現時新加坡航空有為不同艙等的會員乘客提供免費Wi-Fi上網服務，最新亦會全面提升優選經濟艙的服務，包括推出全新飛機餐餐單，同時讓優選經濟艙乘客在起飛前預訂8款食物，如慢燉蘑菇牛肉、皮蛋瘦肉粥、蠔油雲吞撈麵等。有關飛機餐的器皿會改為現代石器釉瓷，能夠令食物的溫度保持更長時間。楊志耀表示，雖然今次提升服務使營運成本增加，但未有打算因而上調票價。
新加坡航空即日起至周日(29日)推出機票優惠，明年1月至6月從香港出發到新加坡、吉隆坡、檳城及峇厘島，經濟艙來回連稅機票價格低至1,500元，即日起亦有飛往東南亞和澳洲等29個目的地的商務艙、優選經濟艙和經濟艙票價優惠，不同目的地經濟艙票價可低至1,690元至4,340元不等，出發日期為下月至明年6月。另外，國泰航空空中巴士A350客機早前發生全球首宗引擊故障意外。新加坡航空已檢查旗下機隊全線A350客機，未有發現任何問題、沒有航班因檢查而受影響。