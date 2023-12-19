新加坡遊客佐敦歎大排檔 投訴鄰桌食煙被「爆樽」 掀混戰4傷同被捕

有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。

有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。

事發於當晚10時許，片段中一名身穿淺藍色衫的男子倒卧在佐敦吳松街路中央，被一名青年及中年男子壓住上身及下盤，動彈不得，旁邊有一名女子手持染血紙巾站在一邊。其間有途人上前了解，中年漢遂以英文回覆指：「He tries to run away（他試圖逃跑）。」