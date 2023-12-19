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2023-12-19 14:26:10

新加坡遊客佐敦歎大排檔 投訴鄰桌食煙被「爆樽」 掀混戰4傷同被捕

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有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。

有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。

有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光，多間新加坡傳媒亦大篇幅報道事件，星洲網報道題為「疑投訴鄰桌抽煙爆衝突　獅城一家三口香港被捕」，又引消息指新加坡外交部正為3人提供協助，馬來西亞中國報指「投訴鄰桌食客抽煙 獅城人遊港被打」

事發於當晚10時許，片段中一名身穿淺藍色衫的男子倒卧在佐敦吳松街路中央，被一名青年及中年男子壓住上身及下盤，動彈不得，旁邊有一名女子手持染血紙巾站在一邊。其間有途人上前了解，中年漢遂以英文回覆指：「He tries to run away（他試圖逃跑）。」

有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。 有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。 有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。 有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。 有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。 有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。 有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。 有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。 有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。 有一家三口的新加坡遊客早前來港旅遊時，上周日（10日）晚光顧佐敦熟食小販市場大排檔時，疑不滿鄰桌一名本地男子吸煙遂投訴，對方及後突然發難「爆樽」傷及父親，雙方在街頭糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事發片段近日在社交平台曝光。

持盾警到場將眾人分開

未幾對方妻子衝上前質問兩人「你哋喺度做乜嘢？我老公嚟㗎，起身呀！兩三個挾住我老公呀！我拉都拉唔開呀！我老公畀人打呀！」，之後嘗試將中年漢推開。大約半分鐘後，數名大漢到場推開中年漢及青年拯救藍衣男，場面混亂，直至持盾警員接報到場將眾人分開。

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警方調查指，一對新加坡籍夫婦（54歲及52歲）當日與17歲兒子在佐敦吳松街臨時熟食小販市場一個大排檔用膳時，因不滿鄰桌50歲一名姓劉本地男子吸煙遂向侍應投訴。當一家三口結帳離開等待的士之際，劉男突然發難從後「爆樽」，令54歲新加坡籍男子後腦受傷，然後逃離現場。一家三口上前追截，最終在事發現場截獲對方，雙方糾纏推撞，最終4人同告受傷及被捕，事後被送往廣華醫院治理。案件列作「襲擊致造成實際身體傷害」，警方正調查事件。

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