新加坡遊客跳彈床受傷切腎 議員倡加強規管室內遊樂場

近年坊間出現不少彈跳床室內遊樂場，但亦衍生各種潛在危機。新加坡遊客李太(化名)去年一家到室內彈床遊樂場遊玩，期間發生意外最終須切除一邊腎臟保命。李太認為，遊樂場有安全隱患，向該公司追究不果，向政府部門亦求助無門；昨日在議員協助下陪同召開記者會，籲同有相似經歷人士一同訴訟，盼引起社會關注。民建聯梁熙指，現有法例過時，望政府立法規管，如彈床遊樂場等新興運動場所列入指定娛樂場所。
李太去年6月與丈夫及兩名女兒來港旅遊，行程第二日到一間彈床遊樂場遊玩。李太登上一米高的吊橋，嘗試從一側跳往另一側接近女兒，期間卻掉落附近海綿池，腰部更撞到池邊。李太指，池邊防撞「保護膜」長時間受損內裏中空，「撞落去好似撞枱邊(咁痛)」，因大感不適被送往瑪麗醫院。醫生指她腎臟附近的動脈被撞穿，一邊腎臟被壓成碎片，最終要切除該邊腎臟保命，導致身體機能大不如前。
李太一家擬召集在該公司旗下彈床遊樂場因安全缺陷受傷的人士一同訴訟，強調目的並非要索償，而是希望透過集體訴訟，引起公眾對這類事件的關注。民建聯梁熙表示，曾就事件聯絡醫管局，發現每年有近80多宗相關受傷個案；現時沒有法例規管新興高風險運動，最類近的娛樂牌照或遊樂場牌照由多個部門規管，《公眾娛樂場所條例》和《遊樂場地規例》有20年未更新。梁熙建議，當局應更新法例，包括把新興運動場所列入指定娛樂場所，加入配備急救人手的要求、規管遊玩的方向及人次，或參考海外「停業調查」做法。