新加坡遊客跳彈床受傷切腎 議員倡加強規管室內遊樂場

近年坊間出現不少彈跳床室內遊樂場，但亦衍生各種潛在危機。新加坡遊客李太(化名)去年一家到室內彈床遊樂場遊玩，期間發生意外最終須切除一邊腎臟保命。李太認為，遊樂場有安全隱患，向該公司追究不果，向政府部門亦求助無門；昨日在議員協助下陪同召開記者會，籲同有相似經歷人士一同訴訟，盼引起社會關注。民建聯梁熙指，現有法例過時，望政府立法規管，如彈床遊樂場等新興運動場所列入指定娛樂場所。

李太去年6月與丈夫及兩名女兒來港旅遊，行程第二日到一間彈床遊樂場遊玩。李太登上一米高的吊橋，嘗試從一側跳往另一側接近女兒，期間卻掉落附近海綿池，腰部更撞到池邊。李太指，池邊防撞「保護膜」長時間受損內裏中空，「撞落去好似撞枱邊(咁痛)」，因大感不適被送往瑪麗醫院。醫生指她腎臟附近的動脈被撞穿，一邊腎臟被壓成碎片，最終要切除該邊腎臟保命，導致身體機能大不如前。