新加坡金融科技節疑「搶客」　李家超：港具競爭優勢料能成功舉辦金融論壇

香港計劃在11月舉辦國際金融論壇，同時被視為競爭對手的新加坡擬舉行類似峰會。行政長官李家超在行政會議前被問到在目前本港防疫條例下會否擔心被新加坡「搶客」，他表示香港存在競爭優勢，相信會成功舉辦金融論壇，又指目前「3+4」的防疫措施會變成怎樣，需要視乎疫情走勢和數據。

李家超指，11月舉行的金融科技高峰論壇，一直在港舉辦，香港存在競爭優勢，並有很多業界翹楚表示有興趣出席，香港疫情情況與其他地區並不一樣，目前本港確診數字仍然高企，因此必須採取措施保障高危人士和醫療系統，強調香港會按照實際情況，落實疫情管控措施，但相信會舉辦成功的金融論壇，至於「3+4」長遠變成怎樣，需要視乎疫情走勢和相關數據。

「逆隔離」安排正與內地商討

對於深圳減少「健康驛站」名額減至1,000人，會否影響與內地商討「逆隔離」安排，李家超指，據他了解此舉是深圳為了控制當地疫情，他表示與深圳討論的「逆隔離」是一個長遠、不受疫情變化影響的措施，目前「逆隔離」措施正在商討中，政務司長正與深圳當局商討，當中有很多挑戰需要克服，強調「逆隔離」安排需要符合內地檢疫標準，完成本地逆隔離後不需要在內地「7+3」檢疫，相信在有關機制下不會向內地傳入輸入個案，期望隔離安排，不論兩地疫情走勢都可持續運作。

至於有專家投拆不可以發表與政府不同意見，李家超回應，政府與專家顧問討論疫情期間，歡迎不同意見，但當有決定後需要明確告知公眾，因此要求專家統一發放訊息，是免令公眾混淆，以為政府不知道想做甚麼。

指須 充分考慮社會對 安樂死不同意見

對於本港出現首宗猴痘個案傳入，李家超指，政府已儲備足夠藥物及設置隔離地點防疫猴痘個案傳入，呼籲市民不必太擔心，指猴痘主要透過身體接觸，政府有信心可以控制傳播。至於就一名58歲男電工在家燒炭，協助末期癌症妻子了結生命，引起社會對「安樂死」的討論，他表示對案件感到很難過，說是大家不想見的悲劇，又指社會對安樂死有不同意見，政府要充分考慮，目前應聚焦強化治療能力、醫療方法和支援。