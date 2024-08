新加坡黃循財發表首個國慶演說　江玉歡稱他方政策對香港留人才有一定影響

政策資源須用在對的地方

江玉歡在社交網站表示,黃循財在一個半小時的演說,把當地的挑戰、願景及其國民關注的經濟和就業、家庭、房屋、教育4個重點的新政策,描述得非常有力及恰到好處。她認為,其他地方的政策除了具參考價值,亦會對本港的經濟和人才留置有一定影響。

黃循財在新加坡國慶群眾大會演說提到,當地政府將投放不少資源去提升良好營商環境、人才培訓、加強家庭關係、提供平等及優質教育機會等。江玉歡稱,有關政策均有使國民更加團結一致、拉近人與人之間距離的目標。她指出,資源運用重點是要放在對的地方,使人民覺得錢用在實處,讚揚當地政策明顯是基於數據及研究分析,「正所謂,what does not get measured cannot get managed,量度不到的也不能得到管理。」

盼新一份《施政報告》聚焦市民痛點

江玉歡強調,帖文並非說新加坡甚麽也好、甚麼也較香港優勝,重申各個地方也有獨特之處,「今日再作這些比較意義已不大。」港府10月將發表新一份《施政報告》,她期望政府能聚焦在市民的「熱點」、「痛點」,將有限資源用到實處,多著墨經濟民生的挑戰,把七百多萬香港人團結起來。