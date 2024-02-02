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本地
2024-02-02 04:30:44
日報

新地恒地搶閘 兩盤新春後登場

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雷霆 陳漢麟 天璽．海 林達民

農曆新年後憧憬樓市出現「小陽春」，發展商亦做好準備積極推盤。新鴻基地產(016)啟德跑道區新盤「天璽．海」預計作為龍年頭炮大盤，提供439伙，主打大單位；將先推出第1期共256伙，部署農曆新年後上載售樓說明書及對外開放示範單位，以招標形式發售。另恒基地產(012)亦有兩個全新盤計劃首季推售，首發料為長沙灣巴域街項目第1期，涉及700伙。

新地代理總經理陳漢麟稱，「天璽．海」分兩期發展，由8座住宅大樓及兩棟獨立屋組成，約九成單位可享海景。整個項目逾70%單位為實用面積約1,100至2,200方呎的四房標準戶型；另設23伙特色單位，其中8伙配備私人泳池，最大實用面積單位逾4,600方呎。第1期預計關鍵日期2025年11月底，樓花期長約22個月。

雷霆：天璽．海定價參考天璽

新地副董事總經理雷霆表示，集團15年前推出九龍站「天璽」項目，奠定中港兩地至尊豪宅地位。「天璽．海」位處啟德跑道前端，位置超然，價錢參考「天璽」、同屬跑道區等項目，期望可更進一步，並形容項目是「王者再臨」，勢必成為年度矚目新盤明星。展望後市，雷霆認為今年樓市利好因素持續強化，如利息見頂回落機會大，若政府「撤辣」可加強推動樓市全面復甦。

恒基物業營業(一)部總經理林達民指，長沙灣巴域街項目第1期部署季內推出，成部門今年頭炮新盤；另為大埔美新里項目涉120伙。他稱，美國息口見頂信號清晰，展望農曆新年後樓市交投反彈，樓價下半年或見回升。

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曉柏峰加推 周日開賣32伙

同系長沙灣新盤「曉柏峰」新加推2號價單共50伙，扣除最高10%折扣，折實價271.8萬至698.49萬元，折實呎價14,692至18,450元；折實平均呎價16,662元，較去年11月首張價單17,602元低約5.3%。該盤同時更新1號價單，將4項建築期付款辦法的折扣率一致調高2%，其中「建築期付款計劃」折扣率由原先3%增至最新5%。項目將於周日公開發售32伙，戶型涵蓋開放式至兩房。

即睇長沙灣新盤「曉柏峰」最新資訊(House730)

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