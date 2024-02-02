新地恒地搶閘 兩盤新春後登場

農曆新年後憧憬樓市出現「小陽春」，發展商亦做好準備積極推盤。新鴻基地產(016)啟德跑道區新盤「天璽．海」預計作為龍年頭炮大盤，提供439伙，主打大單位；將先推出第1期共256伙，部署農曆新年後上載售樓說明書及對外開放示範單位，以招標形式發售。另恒基地產(012)亦有兩個全新盤計劃首季推售，首發料為長沙灣巴域街項目第1期，涉及700伙。

新地代理總經理陳漢麟稱，「天璽．海」分兩期發展，由8座住宅大樓及兩棟獨立屋組成，約九成單位可享海景。整個項目逾70%單位為實用面積約1,100至2,200方呎的四房標準戶型；另設23伙特色單位，其中8伙配備私人泳池，最大實用面積單位逾4,600方呎。第1期預計關鍵日期2025年11月底，樓花期長約22個月。