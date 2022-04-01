新地支援社區隔離設施  潭尾新田洪水橋等完成5G覆蓋

新地執行董事及SmarTone副主席兼執行董事馮玉麟(右二)在Sma rTone副行政總裁譚樂文(右一)陪同下，代表新地送出物資，並由商務及經濟發展局局長邱騰華(左二)和保安局助理秘書長馬瓊芬(左一)接收。

為協助社區隔離治療設施有穩定及優質的通訊服務，新地旗下的SmarTone為10個隔離設施和應急醫院搭建5G網絡，並為入住者和抗疫人員免費提供本地數據。商務及經濟發展局長邱騰華，今日在新地執行董事、SmarTone副主席兼執行董事馮玉麟陪同下，到達元朗潭尾社區隔離設施了解5G服務，並接收新地送贈的物資。另外，新地預備了天際100香港觀景台和挪亞方舟主題公園門票各15,000張，將送贈予住在6個社區隔離設施的人士。

新地除無償借出潭尾及新田兩幅土地興建隔離設施，亦借出新田另一幅土地用作臨時貨物接駁場，處理供港物資，三幅土地的面積合共約170萬平方呎。同時，SmarTone已於潭尾、新田及洪水橋等完成5G網絡工程，並提供5G Wi-Fi路由器及免費本地數據卡予隔離人士和場地的抗疫人員，包括前線醫護、抗疫特遣隊成員等。透過5G網絡，抗疫人員可加快為入住隔離治療設施的市民辦理登記入住手續。

郭炳聯：一同與社會打好「防疫保衞戰」

新地主席兼董事總經理郭炳聯示，自疫情爆發以來，新地一直從不同方面協助抗疫，「由無償借地興建社區隔離設施，到免費借出寫字樓作為社區疫苗接種中心、全速為隔離設施搭建5G網絡、協助援港物資盡快到港、物管公司協助抗疫物資『最後一里路』的派送等」。他說，新地會全力以赴，一同與社會打好「防疫保衞戰」，以期香港盡快戰勝疫情，生活早日回復正常。

此外，新地將送出15,000張天際100香港觀景台和15,000張挪亞方舟主題公園門票予入住隔離設施的家庭，讓這些受影響的家庭在疫情過後可放鬆心情，遊覽香港的著名景點。除了景點門票，新地旗下的一田百貨準備了20,000個愛心抗疫包，分批送給在潭尾和新田隔離設施的人士。