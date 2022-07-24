新地書展講座推廣科創 贊助千名基層學生入場買書

今年書展適逢香港回歸祖國25周年，新鴻基地產透過新閱會夏日年度計劃「新地齊讀好書」，舉辦創科方案設計比賽、贊助出版繪本，再結合書展及STEM講座等，加強推廣科創及青少年閱讀，以裝備下一代應對未來的轉變和挑戰，全港中、小學及幼稚園學生均可參加。

「新地齊讀好書 x 未來工程師大賽」的「悅讀 · 閱創」書展講座今日在書展會場舉行，中大工程學院副院長(外務)、香港科技創新教育聯盟副會長黃錦輝教授，香港科技創新教育聯盟主席、城大電機工程學系副教授張澤松，立法會議員、香港教育工作者聯會副主席鄧飛，香港資優教育教師協會主席楊定邦，iSTEM Ed Association主席、教大客席講師鄧文瀚和傳媒人梁思韻均有出席，從教育、生活及社區等角度拆解STEM，並暢談香港回歸25年來的科技發展及中國古今科創成就，吸引逾百名學生、家長及愛書人出席。

新地執行董事郭基泓致辭時表示，香港已經晉身成為環球領先的 5G 城市，國家《十四五規劃》當中，亦定位香港成為國際創科中心，故新地特別與香港科技創新教育聯盟等團體合作，為青少年搭建成長舞台，通過一系列活動加強香港青少年認識回歸25年來的歷史及科技發展，並鼓勵他們透過閱讀獲取知識、開拓想像，長大後為香港及國家貢獻所長，一同開創及建設未來。」

「新地齊讀好書 x 未來工程師大賽」分小學、初中及高中組，以改善生活的科創點子為題，鼓勵學生發揮創意，設計各種最新科技應用程式和工具，令日常生活更精彩豐盛，活動將會有100隊來自48學校參與比賽，於8月底進行決賽。新地亦贊助出版《慶回歸 25 周年兒童地方志系列——說好香港故事「找找看」情景繪本》，免費派發予全港小學及幼稚園，並舉辦到校活動，讓學生輕鬆愉快地認識回歸25年來充滿特色的地標及故事。

此外，「新地齊讀好書」今續與貿發局和聖雅各福群會合作，贊助千多名學生遊書展及買好書。計劃自2008年推出以來，已惠及超過30,000名來自基層地區的高小至初中學生。