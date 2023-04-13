新地聯動中港商場推消費優惠 人流生意額料雙位數增長

五一黃金周將至，新鴻基地產旗下八大中港商場將推出「好賞 • 同遊」消費優惠，向來港的內地旅客及北上消費的港人送出價值高達3,000萬元的消費獎賞。

新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場及新達廣場在4月14日起推出連串適用於廣州天環及成都環貿ICD的餐飲娛樂優惠。本港The Point會員可憑200積分兌換RMB￥50廣州天環電子餐飲禮券或成都環貿ICD百麗宮電影票1張。此外六大新地商場將同步推出消費回贈禮遇，大家只要在推廣期內，於本港參與六大商場即日以電子貨幣單筆消費滿HK$500，即可換領廣州天環RMB￥150電子餐飲禮券及成都環貿ICD百麗宮電影票2張。

憑積分可換禮品卡

另外，本港六大商場亦為廣州天環及成都環貿ICD會員提供在港消費購物優惠。天環及環貿ICD會員可利用積分換領「新地賞你禮品卡」(價值HK$200)，禮品卡通行於新地旗下六大港鐵沿線商場 (新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場及新達廣場) ，可於過千間接受銀聯的商戶消費，認受率達八成。

此外，顧客在天環及環貿ICD消費滿RMB￥1,000即可回贈價值HK$2,000的電子購物禮券，適用於本港參與六大商場的不同類別商戶，涵蓋餐飲、珠寶鐘錶、時裝配飾、美容化妝、影音電器、運動用品等。

新鴻基地產代理有限公司租務部總經理周淑雯表示，五一黃金周是疫情放緩後內地首個長假期，相信不少內地旅客及港人都會藉此機會跨境消費。她表示，對中港商場相互引流帶來的效益充滿信心，預期禮遇獎賞有望進一步刺激顧客的消費意欲，預計帶動商場整體人流及生意額有雙位數增幅。