新地西沙項目基建設施九成完工　擴闊至4條行車線

十四鄉西沙路一帶近年發展迅速，發展商新鴻基地產為配合西沙大型綜合項目發展，在該區進行多項優化基建和設施工程，包括擴闊道路、改變排水排污系統及興建社區設施大樓等。新地指，工程歷時6年、耗資數十億元，形容屬集團近年最大型的基建項目，現已完成當中九成工程。

大埔區議員、西貢北約鄉事委員會主席李耀斌指，在十四鄉一帶有大型發展前，西沙路只是一條雙線雙程來回道路，倘出現事故便會癱瘓出入交通。為解決西沙路交通問題，新地擴闊一段長1.5公里馬路並實施4線行車，包括原本接駁西沙及馬鞍山區的2條行車線，擴闊至來回方向各2條。新地工程管理部高級策劃經理張展鴻稱，擴闊車道有助解決交通擠塞問題，可應付人流車流。另外，新地另一名工程管理部高級策劃經理阮學倫亦稱，工程包括增設3條附設升降機的行人天橋及單車徑，單車徑可接駁馬鞍山、上水，以及新界西。

改善排水排污系統

同樣是大埔區議員的西貢北約鄉事委員會執行委員李華光指，以往西沙一帶排水設施欠佳，極易因暴雨出現水浸。新地同時興建兩條分別長2.1公里的排水渠及3.9公里的排污渠，以解決附近鄉村水浸問題。阮學倫表示，排污渠連接馬鞍山渠務系統，亦有為各村預留污水渠接駁位置。另外，新地亦正在區內興建樓高四層、面績達15萬平方呎的社區設施大樓，預計明年上半年竣工。

十四鄉一帶目前正興建新地旗下、提供9,700伙的全新住宅項目，最快下季開賣、預計2026年分階段入伙，將來或為當區帶來約3萬至4萬新增人口。