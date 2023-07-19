新地齊讀好書x未來工程師大賽 贊助基層學生遊香港書展買好書

香港科技創新教育聯盟副主席蔡詩贊在頒獎禮致辭表，這些優秀作品不僅反映了學生的創造力，更是同學學習和探索的成果。我相信每一份作品都經過了反覆思考和努力實踐，代表了你們對這個比賽和未來的熱愛。這場比賽不僅僅是一個比拼的舞台，更是一個學習和成長的機會。勝負並不重要，重要的是大家在這個過程中的成長和收獲。他鼓勵同學們保持對創新和科技的熱情，勇敢迎接未來的挑戰。

新地執行董事郭基泓於決賽當日致辭時表示，國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，而人才是推動創科發展的關鍵要素，新地齊讀好書 x 未來工程師大賽目的就是從小培養學生對創科的興趣和能力，長遠為香港培育更多科研及創科專才。今次比賽收到許多極具創意的作品，反映同學們在應用創新科技方面有豐富的想像力和創造力。我希望各位同學繼續努力，好好裝備自己，長大後一同建設香港，為國家服務。

本年是聯盟第五年舉辦未來工程師大賽，亦是第二年與新地新閱會合作。今屆比賽擴大了規模，並首設「智慧生活」、「綠色創科」及「藝術科技」三大主題，鼓勵中、小學生在不同領域發揮創意，透過科創技術以改善生活，最終接獲來自122間學校、超過800名學生提交的287份作品，數量較去年多逾倍。

各比賽主題均設有小學組、初中組及高中組；大會邀請了來自香港工程師學會、電機暨電子工程師學會（香港分會）、工程及科技學會（香港分會）、機電工程署等逾30位專家擔任評審，篩選出75個優秀作品入圍決賽，並選出各組別的一、二、三等獎，以及優秀獎作品。得獎名單載於香港科技創新教育聯盟網頁。適逢今天（19日）是書展首日，優勝作品在新閱會的書展攤位展出，讓學生與大眾分享學習成果。