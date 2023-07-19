新地齊讀好書x未來工程師大賽 贊助基層學生遊香港書展買好書

新地新閱會今年繼續與香港科技創新教育聯盟合辦「新地齊讀好書 x 未來工程師大賽」，透過一連串活動鼓勵中、小學生發揮創意，設計改善生活的科技應用。今年學生非常踴躍參賽，收到接近300份作品，創歷屆新高。
頒獎禮於今日（19日）舉行，由教育局總課程發展主任（資優教育）林達豪、中聯辦教科部副處長陳志祿、新地執行董事兼副董事總經理黃植榮、香港科技創新教育聯盟副主席蔡詩贊、香港教育工作者聯會副會長胡少偉和香港貿發局助理總裁古靜敏等頒發獎項。
決賽於周六（15日）舉行，新地執行董事郭基泓、中聯辦九龍工作部副部長李文彬、香港科技創新教育聯盟副主席伍煥杰等亦有出席並擔任主禮嘉賓。他們同時為今年「新地齊讀好書x 未來工程師大賽」的活動揭開序幕。
香港科技創新教育聯盟副主席蔡詩贊在頒獎禮致辭表，這些優秀作品不僅反映了學生的創造力，更是同學學習和探索的成果。我相信每一份作品都經過了反覆思考和努力實踐，代表了你們對這個比賽和未來的熱愛。這場比賽不僅僅是一個比拼的舞台，更是一個學習和成長的機會。勝負並不重要，重要的是大家在這個過程中的成長和收獲。他鼓勵同學們保持對創新和科技的熱情，勇敢迎接未來的挑戰。
新地執行董事郭基泓於決賽當日致辭時表示，國家「十四五」規劃明確支持香港建設國際創新科技中心，而人才是推動創科發展的關鍵要素，新地齊讀好書 x 未來工程師大賽目的就是從小培養學生對創科的興趣和能力，長遠為香港培育更多科研及創科專才。今次比賽收到許多極具創意的作品，反映同學們在應用創新科技方面有豐富的想像力和創造力。我希望各位同學繼續努力，好好裝備自己，長大後一同建設香港，為國家服務。
本年是聯盟第五年舉辦未來工程師大賽，亦是第二年與新地新閱會合作。今屆比賽擴大了規模，並首設「智慧生活」、「綠色創科」及「藝術科技」三大主題，鼓勵中、小學生在不同領域發揮創意，透過科創技術以改善生活，最終接獲來自122間學校、超過800名學生提交的287份作品，數量較去年多逾倍。
各比賽主題均設有小學組、初中組及高中組；大會邀請了來自香港工程師學會、電機暨電子工程師學會（香港分會）、工程及科技學會（香港分會）、機電工程署等逾30位專家擔任評審，篩選出75個優秀作品入圍決賽，並選出各組別的一、二、三等獎，以及優秀獎作品。得獎名單載於香港科技創新教育聯盟網頁。適逢今天（19日）是書展首日，優勝作品在新閱會的書展攤位展出，讓學生與大眾分享學習成果。