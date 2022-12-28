新地12大商場銷情報捷 利好因素刺激 料新春銷情繼續向好

受特區政府進一步放寬社交距離措施刺激，市民消費氣氛向好，東港城、北角匯、上水廣場等新地12大商場今年聖誕斥資逾二千萬港元作節日推廣，推出多項節日主題裝飾、消費獎賞及主題換領等多項優惠活動，配合不同商戶各自推出的節日促銷，加上近日氣溫明顯下降，市民於選購聖誕禮物的同時，亦紛紛添加禦寒衣物，而且在聖誕假期亦有不少人外出用餐，帶動新地12大商場於4天長假（12月24日至27日）的營業額及人流分別按年升20%及15%。還有不足一個月便是春節假期，加上有消息指可望於下月初通關，預料在連串利好因素刺激下，市民的消費意欲將持續高漲，未來一個月整體銷情持續向好。

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮指出，今年聖誕包括東港城、上水廣場、北角匯、將軍澳中心、PopWalk天晉滙、Mikiki、屯門卓爾廣場、屯門錦薈坊、荃錦中心、新領域廣場、[email protected]及[email protected]等新地12商場，紛紛推出多項優惠配合聖誕新年，加上最後一期消費券推出，帶動整體營業額及人流分別按年上升20%及15%，整體銷情逐漸重拾疫前水平。