新增確診跌至283宗 疫下生活 漸回正軌 逾2100學校復面授

本港新冠肺炎單日確診持續減少，昨增283宗個案，包括11宗輸入個案，疫情重回2月初水平。隨著疫情緩和及放寬防疫措施，市民生活逐漸重回正軌，包括今天恢復面授課堂的幼稚園、幼兒中心及中學，全港多達2,100學校的學生將可「撩鼻後返學」，衛生防護中心預期學校呈報個案會增加；而醫管局亦因應市民對普通科門診服務需求，今日起恢復10間早前全面暫停或部分暫停的普通科門診診所服務。 單日新增283宗確診，是第五波疫情從3月高峰、最多單日逾5萬宗個案回落後，首次跌破300宗，亦是自2月5日以來的新低。繼全港小學上月率先恢復面授後，幼稚園、幼兒中心和中學今起也會分階段復課，教育局長楊潤雄在社交網站表示，今日恢復面授課堂的學校總數將多達2,100間，提醒學生每日回校前都要進行快速測試，又指個案近期雖持續在相對低位徘徊，但大家都不能掉以輕心。

料今天學校呈報陽性個案達雙位 衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，1,500間幼稚園及幼兒中心，以及400多間中學今起分階段恢復面授，很難判斷學校呈報個案數目，因部分幼稚園及中學生或已一段時間沒有接受檢測，今早檢測呈陽性並不出奇，估計今日或找到10至20宗個案。他又稱，社區每日仍有數百宗個案，部分隱形個案必然會影響到學生，強調最重要是管理和控制風險，只要確診學生不回校就能減低校園傳播風險。 政府上月首階段放寬社交距離措施後，確診數字未有大反彈，食物及衛生局長陳肇始昨在電台節目認同疫情已受控、數字大致向下，惟重申要繼續監察情況，才能決定是否能如期在本月下旬進一步放寬社交距離措施。她提到，當局有監察確診數字、污水監測、港大一些指標，以及衛生防護中心流行病學調查結果、輸入個案基因分析等，又指現時在深切治療部的病人數目及死亡個案減少，強調放寬措施是逐步、有序及安全。