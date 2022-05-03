新增確診跌至283宗 疫下生活 漸回正軌 逾2100學校復面授

本港新冠肺炎單日確診持續減少，昨增283宗個案，包括11宗輸入個案，疫情重回2月初水平。隨著疫情緩和及放寬防疫措施，市民生活逐漸重回正軌，包括今天恢復面授課堂的幼稚園、幼兒中心及中學，全港多達2,100學校的學生將可「撩鼻後返學」，衛生防護中心預期學校呈報個案會增加；而醫管局亦因應市民對普通科門診服務需求，今日起恢復10間早前全面暫停或部分暫停的普通科門診診所服務。
單日新增283宗確診，是第五波疫情從3月高峰、最多單日逾5萬宗個案回落後，首次跌破300宗，亦是自2月5日以來的新低。繼全港小學上月率先恢復面授後，幼稚園、幼兒中心和中學今起也會分階段復課，教育局長楊潤雄在社交網站表示，今日恢復面授課堂的學校總數將多達2,100間，提醒學生每日回校前都要進行快速測試，又指個案近期雖持續在相對低位徘徊，但大家都不能掉以輕心。
料今天學校呈報陽性個案達雙位
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，1,500間幼稚園及幼兒中心，以及400多間中學今起分階段恢復面授，很難判斷學校呈報個案數目，因部分幼稚園及中學生或已一段時間沒有接受檢測，今早檢測呈陽性並不出奇，估計今日或找到10至20宗個案。他又稱，社區每日仍有數百宗個案，部分隱形個案必然會影響到學生，強調最重要是管理和控制風險，只要確診學生不回校就能減低校園傳播風險。
政府上月首階段放寬社交距離措施後，確診數字未有大反彈，食物及衛生局長陳肇始昨在電台節目認同疫情已受控、數字大致向下，惟重申要繼續監察情況，才能決定是否能如期在本月下旬進一步放寬社交距離措施。她提到，當局有監察確診數字、污水監測、港大一些指標，以及衛生防護中心流行病學調查結果、輸入個案基因分析等，又指現時在深切治療部的病人數目及死亡個案減少，強調放寬措施是逐步、有序及安全。
楊潤雄指年幼學童打針須加把勁
如全校教職員和最少九成學生已接種兩劑新冠疫苗，學校就可恢復全日面授課堂。截至昨晚，12至19歲組別兩針接種率為84.09%，3至11歲組別則為44.01%，楊潤雄指年幼學童打針情況「仍需要加把勁」，又表示教育局周四(5日)和周六(7日)將與兒科醫學會合辦網上講座，由兒科醫生講解兒童染疫後遺症和分析打針的重要性；教育局並將於多區舉行最少7場「疫苗接種日」活動。
泰國抵港男子疑本港社區染疫
本港昨錄得11宗輸入個案，其中6人前日分別從韓國、新加坡、台灣和馬來西亞抵港，抵港後在機場驗出陽性。政府當日起，容許打齊針的非本港居民入境，歐家榮稱不掌握有關個案是否非本港居民；貨機機組人員同日起亦毋須接受檢疫，他表示沒有相關人數資料。
昨有4宗輸入個案於檢疫期間確診，另有一名45歲男子從泰國抵港第12日在社區檢測陽性，CT值約21。歐家榮相信患者完成7日檢疫後在本港社區染疫，正等待病毒基因分析結果，亦會留意其同行家人會否確診。醫管局昨呈報多5宗死亡個案，第五波疫情累計9,105人離世。
另外，醫管局總行政經理李立業表示，市民對普通科門診服務需求隨疫情緩和而增加，宣布今起恢復10間早前全面或部分停止的普通科門診服務，又強調23間指定診所服務仍會維持。
醫管局早前因應復課，預留一定診症名額予小學及幼稚園學生，惟李立業昨未有回應中學生今起會否納入有關對象。