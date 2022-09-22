新增「高峰日子」門票成人收759元 香港迪士尼年票今起加價5%至7%

想到香港迪士尼樂園歡度佳節，要留意多一個日子及準備多些銀両。樂園宣布今(22日)起有新票制，新增「特定高峰日子」門票，預計首個日子將於聖誔期間出現，成人門票升至759元，比目前的「特定日子」加近8.6%。年票「奇妙處處通」亦會加價，成人銀卡會籍升至1,348元、金卡升至2,338元，白金卡升至4,278元，即分別升近5.5%、5%及7%。港人或舊會員仍可把握未來8星期內享舊價折扣優惠。

目前香港迪士尼分「特定日子」及「普通日子」分級門票，分別為成人699元、小童524元，以及成人639元、小童475元。而「特定日子」一般指周六日或公眾假期，新票制下估計會一些「大時大節」的特別日子的票價進一步提升至成人收759元，小童569元。安排由今日起生效，原來「特定日子」、「普通日子」票價、65歲長者一日門票(100元)及長者「奇妙處處通」會籍價格將保持在現有水平；殘疾人士亦繼續可享七折買一日門票優惠，優惠同時適用於新設的「特定高峰日子」。樂園度假區發言人表示，票價分級為讓賓客考慮何時入園更具彈性，有更多選擇和更好體驗。