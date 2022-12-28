新增18626宗確診個案 指定診所遙距診症名額長期爆滿

醫管局說，前日有4,884名確診病人在公立醫院留醫，其中661名為新增確診病人，當中171人危殆及202人嚴重，其中47名危殆病人正接受深切治療。

疫情升溫，指定診所或遙距診症名額「一額難求」。有非長者確診者表示，「今日預約要4日後才能睇醫生，擔心錯過最佳治療期。」醫管局稱，目前指定診所及遙距診症每日為接近4000人次提供治療，並已因應染疫宗數反彈而提升服務量，指定診所亦向高風險人士預留過半名額。

政府日前再呼籲染疫患者可考慮善用私營醫療服務，目前有13間私營醫院(https://www.coronavirus.gov.hk/pdf/tp_ph_TC.pdf )為確診者提供醫療服務，盼減輕公營醫療系統壓。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，政府應增加指定診所的診症名額，如未能增加，亦應優先為高風險人士診症。若有需要的病人未能在染疫早期獲處方新冠口服藥，醫院急症室將更易爆滿。