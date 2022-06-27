新增1917確診 院舍學校續播疫

本港昨增1,917宗新冠肺炎確診，包括118宗輸入。再有院舍出現個案，葵涌耀耆頤養院暨日間中心有4名院友和職員確診，約40人要檢疫。由屯門酒家群組引伸的富泰護理安老院群組，再多3名院友懷疑感染Omicron BA.2.12.1，當局指個案如擴散至院舍的其他樓層，或要求更多人檢疫。

涉及院舍的個案持續增加，葵涌耀耆頤養院暨日間中心昨多兩名院友和兩名員工確診，逾40名密切接觸者需要檢疫；西營盤文化村(美善長者之家)亦有一名夜間護理員確診，30多名院友和員工要檢疫。屯門卓爾廣場海港酒家懷疑BA.2.12.1群組昨多兩名食客確診，至今累計38名食客和4名密切接觸者。屯門富泰護理安老院兩名員工本月16日晚光顧卓爾廣場海港酒家後，翌日起相繼病發，繼而在院舍內引發傳播。安老院昨多3名院友染疫，累計10名居於2樓和4樓的院友及5名員工確診，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，若有新個案涉及其他樓層，將有更多人甚至不排除全院檢疫。

赤柱聖士提反書院兩爆疫宿舍涉兩源頭

近日錄得確診的學校再呈報新群組，藍田五邑司徒浩中學3C班昨有4宗確診，需要停課一周，當局初步認為與2C班早前個案無關。早前有宿舍爆疫的赤柱聖士提反書院，另一幢女子宿舍4樓3名4D班學生和1名舍監確診，同層9人要檢疫，4D班亦有一名非宿生學生確診，當局估計兩間宿舍涉及兩個感染源頭。另外，威爾斯親王醫院臨床腫瘤科男女混合病房再有一名護士和一名病人服務助理確診，累計8宗個案，病房已停收新症、停止探訪和清潔消毒。昨單日確診接近2,000宗，張竹君形容疫情緩慢上升，料數字將再稍為增加。