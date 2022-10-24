新增5535宗確診多4人離世 林正財倡放寬院友外出

本港確診數字繼續在5千宗徘徊，衛生署昨公布新增5,535宗確診，當中輸入個案佔392宗，另外多4名患者離世，2人沒打針紀錄。另外，行政會議成員林正財表示，現時院舍職員及長者新冠疫苗接種率非常高，認為是時候放寬限制，讓長者外出參加活動。

本港昨新增5,535宗確診個案，當中本地個案佔5,143宗；輸入個案為392宗，佔整體個案7.08%。輸入個案當中，260宗在機場發現、83宗是首3日確診，佔21%，餘下49宗第4至7日發現。Omicron新變異病毒株亞型個案維持不變，輸入及本地個案分別168宗及7宗。

學校呈報方面，周日學生毋須上課，故沒有呈報個案，但有一間中學及一間特殊學校，共兩個班級需要停課一周。另有，有5間院舍有呈報個案，涉及2間安老院舍和3間殘疾人士院舍，共有5名院友確診，13名院友要檢疫。有關院舍分別是德福護老中心及葵芳居，以及明愛樂華宿舍、新生精神康復會新生會大樓長期護理院及基督教家庭服務中心尚善家舍。

死亡個案方面，過去一日新呈報4名確診病人在公立醫院離世。死者為2男2女，年齡介乎68至86歲，無人來自院舍。打針方面，1人已打4針，1人已打3針，其餘2人無打針紀錄。第五波疫情至今累計10,113名患者離世。

