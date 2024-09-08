新娘潭路山泥傾瀉 路政署：已出動大型機械協助清理

新娘潭路發生山泥傾瀉。今日(8日)清晨6時許，新娘潭路近三担籮有護土牆坍，泥石散落在來回行車線燈柱亦被山泥壓彎，上址全線現封閉。消防接報指有私家車被困，消防災難應變救援隊到場，使用生命探測器了解是否有人被困；確認無人被困，事件並無造成人命傷亡。現場除了土木工程署及道路維修承建商在場視察外，路政署亦出動大量大型機械協助盡快清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥，冀盡快開通其中一條行車線。
受新娘潭路(來回方向)近三担籮山泥傾瀉影響，全線現已封閉，九巴路線275R暫停服務。土木工程拓展署亦指，已派遣土力工程師到場視察，協助相關部門在現場處理事件。
【15:47更新】
路政署表示，涉事位置為新界新娘潭路近三担蘿上方的斜坡(編號：3SE-B/C90)，山泥傾瀉導致該路段來回兩條行車線需全線臨時封閉。署方接報後，已即時派出維修工程師和道路維修承建商聯同土力工程處到場視察；又指，署方承建商在確保沒有汽車和市民被山泥活埋，及土力工程處完成評估斜坡狀況後出動大量大型機械協助盡快清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥，以期盡快開通受影響路段的其中一條行車線。
確認無人被困
另外，土力工程處亦表示，該山泥傾瀉的面積約17米(長)乘16米(闊) ，據初步視察，山泥傾瀉是由近日持續大雨所導致。消防員已完成搜索，確認無人被困，事件並無造成人命傷亡。路政署已開始進行所需的緊急斜坡工程，以儘快在安全的情況下重開路面。
處方又指，昨日至今日下午3時，我們沒有接獲其他山泥傾瀉報告。與颱風魔羯相關的雨帶仍有機會繼續影響本港，市民應保持警覺，並盡量遠離斜坡。