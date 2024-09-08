新娘潭路山泥傾瀉 路政署：已出動大型機械協助清理

新娘潭路發生山泥傾瀉。今日(8日)清晨6時許，新娘潭路近三担籮有護土牆坍，泥石散落在來回行車線燈柱亦被山泥壓彎，上址全線現封閉。消防接報指有私家車被困，消防災難應變救援隊到場，使用生命探測器了解是否有人被困；確認無人被困，事件並無造成人命傷亡。現場除了土木工程署及道路維修承建商在場視察外，路政署亦出動大量大型機械協助盡快清理倒塌在斜坡面和路邊的沙泥，冀盡快開通其中一條行車線。

受新娘潭路(來回方向)近三担籮山泥傾瀉影響，全線現已封閉，九巴路線275R暫停服務。土木工程拓展署亦指，已派遣土力工程師到場視察，協助相關部門在現場處理事件。