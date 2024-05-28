新娘潭路2死5傷賽車意外　生還25歲司機囚58個月

大埔新娘潭路2021年10月31日晚發生2死5傷車禍，豐田和本田兩輛私家車的男司機涉嫌賽車，其中豐田高速入彎「爬頭」越線，與迎面的林寶堅尼跑車對撼，肇事兩車司機同告身亡，本田車亦追尾撞上。生還的本田司機承認兩項危駕致他人死亡、兩項危駕致他人身體受嚴重傷害罪，今日(28日)於區域法院被判囚58個月、停牌7年。

暫委法官周燕珠判刑時引述辯方求情指，一同賽車的死者與被告，均對汽車有興趣而成為好友，原本只打算「遊車河」，惟一時之興賽車。一名重傷乘客是被告的女友，意外令被告一生內疚，並向受害人及家屬深切致歉。根據被告女友醫療報告，顯示她記憶受嚴重傷害、理解遲緩等，生活上亦不能治理，完全康復機會微。

法官斥被告自私

法官表示，本案案情嚴重，涉案兩車剛離開停車場一分鐘便加速，在上限時速為50公里的路段中，兩車時速達100公里以上，在呈「S字形」的路段上切線是「極端危險」，被告極高速近距離尾隨同行朋友的車輛，常人都會知道有機會造成災難性意外，斥被告自私，不理會道路使用者。

案情指，現年25歲被告何文熙與朋友分別駕駛私家車沿新娘潭路往沙頭角方向行駛，兩車駛至一個左彎落斜位時，朋友的車輛高速越過雙白線扒頭，與迎面駛至的跑車相撞，被告的私家車亦隨後撞向前車。事件導致兩名司機死亡，5人受傷。