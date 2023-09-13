新學年新活動 自小「習舞」發掘更多孩子成長間的可能性

踏入新學年，不少家長都開始為小朋友的課業而勞碌，亦少不免要為小朋友的課外活動費煞一番思量，坊間多不勝數的選擇難免令家長感到無從入手。當中，舞蹈既可以訓練小朋友身體協調及柔軟度，同時亦能增強音樂感及自信。不過，坊間兒童舞蹈課程十分多樣，家長又應該如何為小朋友選擇合適的舞蹈課程呢？
多元化舞蹈種類 彈性上課時段
由城市當代舞蹈團直接營運的CCDC 舞蹈中心，坐落於近年新興起的新界東文藝聚腳點 – 大埔藝術中心。為了配合不同學員需要，舞蹈中心推出彈性上課時段，無論日間、課後、晚間及周末的課程均一應俱全。此外，課程適合不同年齡人士，即使沒有任何舞蹈基礎，也可以因應自己的程度報讀入門、初級至進階舞蹈課程。
CCDC 舞蹈中心內的課程亦相當豐富，喜歡節奏感強，同時又注重身體協調性的，可以學習 Jazz Funk、Hip Hop、爵士舞、Street Dance；希望訓練技巧、優雅體態和陶治性情的可選芭蕾爵士舞、幼兒芭蕾舞和Musical Sing & Dance；希望增強小朋友創意力、自信心和提升表演質素的話，就必選當代舞、K-Pop和星級小舞者！
至於想發掘小朋友對舞蹈興趣的，不妨一試CCDC 舞蹈中心的皇牌課程 - 「舞蹈三色冰」。課程適合從未接觸過舞蹈訓練的3至6歲小朋友報讀，他們可以在一個課程內分別接觸當代舞、芭蕾舞及爵士舞，從中開發小朋友對不同舞蹈種類的認知，從而找出最感興趣的舞蹈！
提供舞台演出機會 在專業舞台上發揮潛能
除了一般舞蹈課程外，CCDC 舞蹈中心也為具潛質及熱愛舞蹈的學員，提供不同舞台表現機會和平台。學員可以在恆常嚴謹的訓練之外，參與不同公開和社區的演出，包括參與城市當代舞蹈團的大型舞蹈演出等。
師資優良 成學員最佳典範
師資方面，中心內的課程均由專業舞蹈學院畢業及擁有多年舞蹈教學經驗，當中包括擔綱本地舞蹈演出及多次隨舞團到海外交流及巡演的城市當代舞蹈團舞蹈藝術家團隊親自授課。
第四季（9-12月）舞蹈課程，將於9月22日起開課，現正招生中。
CCDC 舞蹈中心
電話：2328 9205 / 3705 8512 / 3705 8513
課程詳情及網上報名：https://qrs.ly/3qf5xup
地址︰大埔安邦路12號大埔藝術中心1樓101-102 室