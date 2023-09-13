新學年新活動 自小「習舞」發掘更多孩子成長間的可能性

踏入新學年，不少家長都開始為小朋友的課業而勞碌，亦少不免要為小朋友的課外活動費煞一番思量，坊間多不勝數的選擇難免令家長感到無從入手。當中，舞蹈既可以訓練小朋友身體協調及柔軟度，同時亦能增強音樂感及自信。不過，坊間兒童舞蹈課程十分多樣，家長又應該如何為小朋友選擇合適的舞蹈課程呢？

多元化舞蹈種類 彈性上課時段

由城市當代舞蹈團直接營運的CCDC 舞蹈中心，坐落於近年新興起的新界東文藝聚腳點 – 大埔藝術中心。為了配合不同學員需要，舞蹈中心推出彈性上課時段，無論日間、課後、晚間及周末的課程均一應俱全。此外，課程適合不同年齡人士，即使沒有任何舞蹈基礎，也可以因應自己的程度報讀入門、初級至進階舞蹈課程。

CCDC 舞蹈中心內的課程亦相當豐富，喜歡節奏感強，同時又注重身體協調性的，可以學習 Jazz Funk、Hip Hop、爵士舞、Street Dance；希望訓練技巧、優雅體態和陶治性情的可選芭蕾爵士舞、幼兒芭蕾舞和Musical Sing & Dance；希望增強小朋友創意力、自信心和提升表演質素的話，就必選當代舞、K-Pop和星級小舞者！

至於想發掘小朋友對舞蹈興趣的，不妨一試CCDC 舞蹈中心的皇牌課程 - 「舞蹈三色冰」。課程適合從未接觸過舞蹈訓練的3至6歲小朋友報讀，他們可以在一個課程內分別接觸當代舞、芭蕾舞及爵士舞，從中開發小朋友對不同舞蹈種類的認知，從而找出最感興趣的舞蹈！